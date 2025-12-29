Укр
Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

Ангелина Подвысоцкая
29 декабря 2025, 14:25
Российские оккупанты начали подготовку к ракетным ударам по Украине.
Крылатые ракеты, Ту-95
РФ готовится к массированному ракетному обстрелу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Российские оккупанты готовятся к новому массированному ракетному удару по Украине. Он может состояться уже в ближайшие дни. Об этом сообщает мониторинговый канал.

Враг начал подготовку к атаке, которая планируется на период с 30 декабря по 1 января включительно.

"Есть предупреждение о начале подготовки к удару именно на эти дни. В случае поступления новой информации - будем держать Вас в курсе. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.

Новость дополняется...

