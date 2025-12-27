РФ всю ночь и утро массированно атакует Киев и область: что известно

Основное направление атаки - Киев и область. Пострадал мужчина, повреждены здания, атака продолжается.

Российские войска атаковали Украину из различных видов вооружения / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Кратко:

РФ атаковала Кие и область

Есть раненые, повреждены дома и инфраструктура

В ночь на 27 декабря страна - агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Атака на Киев

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Киеве с ночи раздаются взрывы. Работают силы ПВО.

По состоянию на 07:23 к медикам обратились четверо пострадавших в результате атаки на столицу. Трое из них были госпитализированы. Одному оказали помощь амбулаторно.

В Голосеевском районе пожар. Предварительно, пылает СТО.

В Оболонском районе - падение обломков в дачном кооперативе.

Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.

"Уже пятеро пострадавших в столице. Четверо из них госпитализированы", - уточнил в 07:32 Кличко.

Последствия атаки на Киевщину

Как сообщили в Киевской ОВА, оккупанты целенаправленно атакуют объекты критической инфраструктуры, жилье людей. Есть пострадавший.

"Житель Ивано-Франковской области во время обстрела находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Его госпитализировали", - написал глава ОВА Николай Калашник.

В Вышгороде повреждены окна в многоэтажке.

В Бориспольском районе повреждены помещения производства и два автомобиля.

В Бучанском районе произошел пожар на территории строительства.

В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из общин.

В Киевской ОВА призвали жителей области оставаться в безопасных местах.

Новость дополняется...

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.

Сообщалось о взлете МиГ-31К и угрозе применения аэробаллистических ракет "Кинжал".

В ночь на 23 декабря российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Была сбита/подавлена 621 цель противника.

Местные власти сообщили о последствиях атаки на Киев и другие регионы.Известно о "прилетах", жертвах и пострадавших.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что стратегическая авиация РФ продолжает подготовительные действия к новому обстрелу.

Другие новости:

