РФ всю ночь и утро массированно атакует Киев и область: что известно

Кратко:
- РФ атаковала Кие и область
- Есть раненые, повреждены дома и инфраструктура
В ночь на 27 декабря страна - агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.
Основное направление атаки - Киев и область. Пострадал мужчина, повреждены здания, атака продолжается.
Атака на Киев
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Киеве с ночи раздаются взрывы. Работают силы ПВО.
По состоянию на 07:23 к медикам обратились четверо пострадавших в результате атаки на столицу. Трое из них были госпитализированы. Одному оказали помощь амбулаторно.
В Голосеевском районе пожар. Предварительно, пылает СТО.
В Оболонском районе - падение обломков в дачном кооперативе.
Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.
"Уже пятеро пострадавших в столице. Четверо из них госпитализированы", - уточнил в 07:32 Кличко.
Последствия атаки на Киевщину
Как сообщили в Киевской ОВА, оккупанты целенаправленно атакуют объекты критической инфраструктуры, жилье людей. Есть пострадавший.
"Житель Ивано-Франковской области во время обстрела находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Его госпитализировали", - написал глава ОВА Николай Калашник.
В Вышгороде повреждены окна в многоэтажке.
В Бориспольском районе повреждены помещения производства и два автомобиля.
В Бучанском районе произошел пожар на территории строительства.
В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из общин.
В Киевской ОВА призвали жителей области оставаться в безопасных местах.
Новость дополняется...
Воздушные атаки РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.
Сообщалось о взлете МиГ-31К и угрозе применения аэробаллистических ракет "Кинжал".
В ночь на 23 декабря российская оккупационная армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Была сбита/подавлена 621 цель противника.
Местные власти сообщили о последствиях атаки на Киев и другие регионы.Известно о "прилетах", жертвах и пострадавших.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что больше всего пострадали энергообъекты на западе страны.
Ранее мониторинговые каналы сообщали, что стратегическая авиация РФ продолжает подготовительные действия к новому обстрелу.
