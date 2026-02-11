Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как понять, что кот вас уважает и любит: 7 безошибочных признаков

Инна Ковенько
11 февраля 2026, 02:46
19
Эксперты раскрывают, как кошки на самом деле демонстрируют привязанность.
Как понять, что кот вас уважает и любит: 7 безошибочных признаков
Как понять, что кот вас уважает/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как понять, что кот вас уважает
  • Почему кошка ложится на живот
  • Почему кошки спят на людях

Кошки общаются иначе, чем люди, поэтому иногда трудно понять, что они на самом деле чувствуют. Parade Pets собрало семь подтвержденных ветеринарами признаков того, что ваш пушистый друг действительно вас уважает.

Рекомендуем прочитать наш материал: Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

видео дня

Как понять, что кот вас уважает

Ветеринар Амбика Вайд Сидху отмечает, что распространенное предположение, будто кошки отстранены или эгоистичны, является скорее человеческим ожиданием, чем правдивым описанием их поведения. Из-за этой несправедливой репутации владельцы часто недооценивают взаимодействие, которого кошки на самом деле стремятся.

"То, что кошки любят быть независимыми, не означает, что они не любят взаимодействовать с людьми и играть. Владельцам просто нужно научиться оценивать их поведение и понимать, что они хотят сказать", — объясняет она.

Ветеринар Виктория Кармелла добавляет, что на самом деле кошки чрезвычайно коммуникабельны, и понимание того, как они демонстрируют любовь и уважение, помогает углубить отношения с ними.

Медленное моргание

Так называемый "кошачий поцелуй" — это когда кот смотрит на вас и медленно смыкает веки. Это не случайное движение, а способ показать доверие. В мире кошачьего поведения такой жест означает, что животное чувствует себя спокойно рядом с вами и готово открыто демонстрировать привязанность.

Близость без обязательств

Если кот выбирает быть рядом с вами без каких-либо ожиданий — это признак уважения. Он может просто сидеть в одной комнате или лечь рядом, не требуя еды или внимания. Такое поведение говорит о том, что ваша компания для него ценна сама по себе.

Глубокий сон рядом

Кошка, которая засыпает рядом с вами или даже на вас, демонстрирует высочайший уровень доверия. Сон — это момент наибольшей уязвимости, и если животное позволяет себе расслабиться рядом с вами, это означает, что оно чувствует себя в безопасности как эмоционально, так и физически.

Реакция на ваши слова

Кошки не всегда послушны, но они могут реагировать на изменение вашего тона или четкое "нет". Это не столько проявление дисциплины, сколько знак того, что они признают ваш авторитет и уважают ваши сигналы. Такое поведение свидетельствует о взаимопонимании между вами.

Отсутствие доминирования

Кошка, которая вас уважает, не пытается проявлять агрессию или защищать территорию в вашем присутствии. Она не нападает на лодыжки и не демонстрирует признаков соперничества. Это означает, что она видит в вас надежного лидера и не чувствует необходимости соревноваться.

Уход за вами

Лизание рук, волос или даже лица — это не странная прихоть, а социальный акт. В кошачьем мире уход за шерстью является способом показать доверие и включить кого-то в свой ближайший круг. Если ваш любимец делает это с вами, он считает вас частью своей "семьи".

Демонстрация животика

Когда кот переворачивается и показывает живот, он демонстрирует уязвимость. Это один из самых искренних знаков доверия. В отличие от собак, кошки редко хотят, чтобы их гладили по животу, но сам факт, что они открывают эту часть тела, говорит о глубоком уважении и комфорте рядом с вами.

Читайте также:

Об источнике: ParadePets

ParadePets — это онлайн-ресурс, посвященный животным, в частности домашним питомцам. На сайте можно найти информацию об уходе за животными, советы по воспитанию, интересные факты о различных видах животных, а также новости и истории, связанные с домашними питомцами.

ParadePets часто публикует материалы, которые могут быть полезны для владельцев животных, а также интересны для любителей животных в целом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошки домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

02:01Фронт
Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

23:43Война
Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

22:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

Последние новости

04:41

Никаких пицц, суши или бургеров: чем кормили в ресторанах СССР и какими были цены

04:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученицы с тетрадкой за 51 секунду

04:00

Путинистка Лариса Долина оказалась в хрущевку - что случилось

03:40

Одно действие — и орхидея зацветет на месяцы: проверенный метод

03:03

Как правильно извиниться перед котом - секретная формула ветеринаров из трех буквВидео

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
02:46

Как понять, что кот вас уважает и любит: 7 безошибочных признаков

02:01

Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

01:30

Конец музыкальной эпохи: исполнители хита Hotel California уходят на покойВидео

00:28

Дочь Константина Меладзе и звезда "Голосу країни" показала, как выглядит сейчас

Реклама
10 февраля, вторник
23:43

Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

23:35

Скандал в Голливуде: создателей фильма о Мелании Трамп обвинили в плагиате

23:33

"Сбылась мечта": Катя Репяхова заговорила о новой беременности

23:24

Решающие выстрелы и дебют на трассе: расписание выступлений на Олимпиаде 11 февраля

22:32

Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

22:21

Максим Галкин вступил в публичную перепалку - причина

22:15

Свежие графики для Днепропетровщены: на сколько будут отключать свет 11 февраляФото

22:05

Ситуация со светом изменилась - новые графики для Черкасской области на 11 февраля

21:43

"На своем опыте убедился": известный ведущий внезапно уволился из Минобороны

21:41

Массовые отключения света в Запорожской области: появились графики на 11 февраля

21:31

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

Реклама
21:14

Не в начале и не в конце: когда лучше всего солить картофель - идеальный момент

20:51

"Иран тоже пробовал": Дуров резко ответил России на попытки ограничить Telegram

20:15

"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных: график движения

19:53

Последствия атак дают о себе знать: как будут отключать свет в среду, 11 февраля

19:46

Для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах: неожиданное объяснение

19:39

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

19:26

Исполнитель хита "Смарагдове небо" женится - детали

19:24

В РФ выдвинули новые условия для завершения войны и вспомнили Трампа - чего они хотят

19:11

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию – подробности

19:10

Как "пленки Эпштейна" всколыхнули мирмнение

18:51

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

18:47

$70 миллионов в год и тайная комната с золотом: куда исчезли сокровища ОстрожскихВидео

18:31

"Нафиг тебе это": Мозговая раскритиковала Руслану из-за LaudВидео

18:26

Группа Алиби выпустила легендарный трек на украинском языкеВидео

18:23

Мороз и гололедица: в среду в Харькове снова будет опасно

18:15

Топ-3 токсичные привычки, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения

18:04

Названа причина неожиданной смерти "мамы Кевина" - Кэтрин О'Хары

17:51

На фоне бесконечных ссор: Лорак с мужем пошли на крайние меры

17:45

Уникальное крошечное озеро, которое является одним из самых глубоких в мире: где находится

17:42

Евро бьет рекорд, а доллар слабеет: НБУ обновил курс валют на 11 февраля

Реклама
17:41

Цели и дата удара определены: украинцев предупредили о массированной атаке РФ

17:21

"Мобресурс на полтора года": нардеп рассказал о перспективе "бусификации" в Украине

17:11

НАБУ превратилась в инструмент сбора компромата и контроля над элитами, – эксперт

16:59

"Таким обманом": Сандулеса вспомнила о жене Бобула, которая 5 лет была любовницей

16:54

Кино на 14 февраля: топ-5 романтических комедий ко Дню святого Валентина

16:51

Путин пойдет на уступки, все решит один нюанс: раскрыт сценарий завершения войны

16:27

Чем протереть экран телевизора, чтобы не повредить его: полезный лайфхак

16:24

Почему 11 февраля нельзя спорить с родными: какой церковный праздник

16:14

Где строго запрещено праздновать День святого Валентина: список стран

15:57

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять