Запроданка Ани Лорак и ее муж-испанец переживают нелегкие времена в браке.

Ани Лорак и Исаак Виджраку проходят через испытания / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Что происходит в браке Лорак

О чем спорят певица и йога-инструктор

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террористки РФ, переживает трудности в браке со своим йога-инструктором Исааком Виджраку.

Как пишут российские пропагандисты, Лорак поделилась, что у них в браке именно сейчас происходят большие испытания. Пара делает ремонт.

Исаак Виджраку и Ани Лорак ссорятся / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

"Ремонт — это большое испытание для отношений. Я могу сказать, те пары, которые прошли ремонтные работы вместе, это крепкие пары. Да, мы тоже в процессе. Мы сейчас тоже в реконструкции, и это, конечно, споры: один хочет один цвет, второй — другой. Но, слава Богу, побеждает любовь", — поделилась одна из наибольших предательниц Украины Ани Лорак.

Брак Ани Лорак с Исааком Виджраку

Между тем, слухи о том, то в браке Лорак и ее йога-инструктора не все хорошо. Пишут, что пластичному мужу Лорак не хватает денег на иждивение. Более того, российские пропагандисты писали, что Исаак Виджраку раздражен тем, что Лорак тратит огромные суммы на свою проблемную дочь Софию.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

