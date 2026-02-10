Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

В министерстве хотят достичь справедливости, прогнозируемости и гарантий для защитников Украины.

Федоров сообщил о доработке важного законопроекта / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Федоров:

Минобороны доработало законопроект об отсрочке по "Контракту 18-24"

На этой неделе в ВРУ пройдет голосование за принятие законопроекта

Военнослужащие по "Контракту 18–24" должны получить обязательное право на отсрочку. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, важной частью этого контракта для военных является возможность получить отсрочку от мобилизации на год после завершения службы. Поэтому команда Минобороны вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки доработала соответствующий законопроект.

На этой неделе его снова подадут на голосование в Верховную Раду. Минобороны рассчитывает на поддержку нардепов, ведь такие инструменты повышают доверие к системе комплектования и государству, помогают строить современную профессиональную армию, где служба — это осознанный выбор.

"Это о справедливости, прогнозируемости и гарантиях для молодых людей, которые добровольно выбирают путь защитника. Мы должны сдержать обещание", - подчеркнул Федоров.

Контракт 18-24 / Инфографика: Главред

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

