Контракт 18-24 набирает обороты: как готовят новобранцев

Минобороны запрещает участвовать в боевых действиях без полного курса подготовки.

https://glavred.info/war/kontrakt-18-24-nabiraye-obertiv-yak-gotuyut-novobranciv-10653185.html Ссылка скопирована

Подготовка новобранцев по стандартам НАТО / коллаж: Главред, фото:ua.depositphotos.com

Вкратце:

Обучение длится до 3 месяцев, участие в боях без него - запрещено

Государство гарантирует денежные выплаты, льготную ипотеку и образование

Министерство обороны Украины обнародовало детали подготовки граждан, проходящих военную службу в рамках экспериментального проекта "Контракт 18-24". По данным пресс-службы ведомства, подготовка осуществляется в несколько этапов в соответствии с определенными стандартами.

Трехэтапная система подготовки

Подготовка военнослужащих проходит в три этапа:

видео дня

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП);

Профессиональная подготовка по выбранной военно-учетной специальности (ВОС);

Курс адаптации.

Полный цикл обучения длится до трех месяцев.

Обучение проводится на базе воинских частей, имеющих соответствующую материально-техническую базу, или в учебных центрах. Подготовка происходит во взводах по 25-30 человек под руководством опытных инструкторов, офицеров и сержантов боевых подразделений.

Курс адаптации сосредоточен на развитии навыков взаимодействия в малых тактических группах в условиях боевого стресса.

Программа разработана с учетом боевого опыта ВСУ и утверждена Генштабом.

Интерес со стороны женщин

По данным Министерства, контракт "18-24" также активно заинтересовал женщин - наибольший интерес они проявляют к снайперским и медицинским специальностям.

Что предусматривает контракт "18-24"

Участники программы получают:

единовременное денежное пособие в размере 1 млн грн;

ежемесячное денежное обеспечение до 120 000 грн;

дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач;

компенсацию за аренду жилья на время службы;

возможность получить ипотеку под 0% после завершения службы в рамках программы "еОселя";

обучение в учреждениях высшего образования за государственный счет (в пределах квот) после службы;

право на выезд за границу после увольнения;

освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.

Контракт 18-24 лет - новости по теме

Напомним, в Украине планируют привлечь больше молодежи в армию через однолетний контракт для лиц в возрасте от 18 до 24 лет. Контракт предусматривает выплаты до 2 млн грн в год, компенсацию жилья, медицинское обеспечение, льготы на коммунальные услуги, а также ипотеку 0% годовых после службы.

Министерство обороны Украины запустило 11 февраля проект "Контракт 18-24" для граждан в возрасте 18-24 года, желающих присоединиться к Силам обороны на год. Участники получат финансовое вознаграждение, боевую подготовку по стандартам НАТО, социальные гарантии и возможность личного развития.

Как сообщал Главред, добровольцы ВСУ в возрасте до 25 лет, которые вступили в войска до вступления в силу новых условий контракта, могут получить единовременную выплату в размере 1 млн гривен. Для этого необходимо обратиться к командирам и узнать алгоритм получения этого вознаграждения.

Читайте также:

Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред