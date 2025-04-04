Контракт 18-24 набирает обороты: как готовят новобранцев

Вкратце:
- Обучение длится до 3 месяцев, участие в боях без него - запрещено
- Государство гарантирует денежные выплаты, льготную ипотеку и образование
Министерство обороны Украины обнародовало детали подготовки граждан, проходящих военную службу в рамках экспериментального проекта "Контракт 18-24". По данным пресс-службы ведомства, подготовка осуществляется в несколько этапов в соответствии с определенными стандартами.
Трехэтапная система подготовки
Подготовка военнослужащих проходит в три этапа:
- Базовая общевойсковая подготовка (БОВП);
- Профессиональная подготовка по выбранной военно-учетной специальности (ВОС);
- Курс адаптации.
Полный цикл обучения длится до трех месяцев.
"Участие в боевых действиях без прохождения всех этапов подготовки строго запрещено", - отметили в Минобороны.
Обучение проводится на базе воинских частей, имеющих соответствующую материально-техническую базу, или в учебных центрах. Подготовка происходит во взводах по 25-30 человек под руководством опытных инструкторов, офицеров и сержантов боевых подразделений.
Курс адаптации сосредоточен на развитии навыков взаимодействия в малых тактических группах в условиях боевого стресса.
Программа разработана с учетом боевого опыта ВСУ и утверждена Генштабом.
Интерес со стороны женщин
По данным Министерства, контракт "18-24" также активно заинтересовал женщин - наибольший интерес они проявляют к снайперским и медицинским специальностям.
Что предусматривает контракт "18-24"
- Участники программы получают:
- единовременное денежное пособие в размере 1 млн грн;
- ежемесячное денежное обеспечение до 120 000 грн;
- дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач;
- компенсацию за аренду жилья на время службы;
- возможность получить ипотеку под 0% после завершения службы в рамках программы "еОселя";
- обучение в учреждениях высшего образования за государственный счет (в пределах квот) после службы;
- право на выезд за границу после увольнения;
- освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
Контракт 18-24 лет - новости по теме
Напомним, в Украине планируют привлечь больше молодежи в армию через однолетний контракт для лиц в возрасте от 18 до 24 лет. Контракт предусматривает выплаты до 2 млн грн в год, компенсацию жилья, медицинское обеспечение, льготы на коммунальные услуги, а также ипотеку 0% годовых после службы.
Министерство обороны Украины запустило 11 февраля проект "Контракт 18-24" для граждан в возрасте 18-24 года, желающих присоединиться к Силам обороны на год. Участники получат финансовое вознаграждение, боевую подготовку по стандартам НАТО, социальные гарантии и возможность личного развития.
Как сообщал Главред, добровольцы ВСУ в возрасте до 25 лет, которые вступили в войска до вступления в силу новых условий контракта, могут получить единовременную выплату в размере 1 млн гривен. Для этого необходимо обратиться к командирам и узнать алгоритм получения этого вознаграждения.
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Что такое Министерство обороны Украины?
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
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