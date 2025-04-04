В Альянсе отметили, что в войне нет ничего неизбежного.

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В НАТО сказали, может ли Украина проиграть в войне с РФ/ коллаж: Главред, фото: flickr, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Основные тезисы Каволи:

ВСУ находятся на сильных оборонительных позициях и даже улучшают их

Сложно сейчас представить большое украинское наступление, но и сложно представить, что Украина проиграет войну

Вооруженные силы Украины сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и даже улучшают их.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи во время выступления в Сенате.

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Когда у Каволи во время выступления спросили, обречены ли украинцы на поражение, он ответил, что этот вопрос очень важен и что "в войне нет ничего неизбежного".

Он отметил, что сейчас трудно представить большое украинских наступление, которое очистило бы каждый сантиметр Украины от врага, но так же трудно представить, что Украина проиграет эту войну.

"Украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным", - сказал генерал НАТО.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны отбили штурм РФ возле важного села. Оккупанты потеряли большое количество бронетехники и живую силу.

Также ранее сообщалось, что ВСУ нанесли четыре контрудара - аналитик сообщил о провале РФ возле Покровска. На новые дедлайны, которые Россия ставит для захвата Покровска, можно уже не реагировать.

Напомним, Россия готовит еще 150 тысяч солдат - у Зеленского предупредили о новом наступлении. Россияне готовятся усилить давление на фронте на направлениях, где это будет возможно сделать, и готовится увеличить численность войск, сказал Палиса.

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Кто такой Кристофер Каволи Кристофер Джерард Каволи — американский военный деятель, генерал Армии США. Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, пишет Википедия. О назначении Каволи на должность объявили 3 мая 2022 года. Такое решение, как указывалось в прессе, было принято в связи с серьёзными угрозами для НАТО и безопасности Европы в целом из-за российского вторжения в Украину, учитывая опыт Каволи и его знания о России.



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