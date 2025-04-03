Россия готовит еще 150 тысяч солдат: у Зеленского предупредили о новом наступлении

Россияне готовятся усилить давление на фронте на направлениях, где это будет возможно сделать и готовится увеличить численность войск, сказал Палиса.

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Наступление РФ может начаться уже в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

О чем сказал Палиса:

Россия планирует увеличить численность войск еще на 150 тысяч

Россияне имеют тактические успехи на фронте, но и Силы обороны Украины проводят эффективные контратаки

Украинское командование фиксирует подготовку российских войск к активизации боевых действий на нескольких направлениях. Россия имеет ресурсы, но остается вопрос, хватит ли их для значительных оперативных достижений. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, передает Суспільне.

По имеющейся информации, в этом году РФ планирует увеличить численность своих войск на 150 тысяч человек, что эквивалентно примерно 15 мотострелковым дивизиям.

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"Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет. Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они будут пытаться максимально давить на тех направлениях, где это возможно", - сказал Палиса.

Усиление боевого давления происходит параллельно с консультациями по прекращению огня, которое интересует Россию лишь частично - преимущественно по морскому направлению, где такой режим имеет для нее большее значение.

Что касается сухопутных боев, противник продолжает постепенное наступление, пытаясь прорвать оборону на отдельных участках. Речь идет о тактических успехах, которых они достигают ценой значительных потерь.

По словам Палисы, россияне могут позволить себе затягивание времени, поэтому будут продолжать боевые действия. В то же время украинские силы ведут контратаки и достигают собственных результатов.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска на Покровском направлении терпят неудачи и не могут продвинуться вперед, фактически "сражаясь лбами". Военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что за последние полгода украинские защитники совершили как минимум четыре контрудара, вернув утраченные позиции, в частности в районе Котлиного и Лысовки.

Оккупанты также пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Андреевки в Донецкой области, задействовав бронетехнику и около двух взводов личного состава. Однако, по данным Генштаба, благодаря эффективным действиям украинских военных противник понес потери и не достиг успеха.

В то же время, аналитический ресурс DeepState сообщает, что российские войска смогли продвинуться вперед в двух областях Украины.

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Кто такой Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году - командир 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

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