Доллар на дне из-за пошлин Трампа - евро впервые за 9 лет рекордно подскочил

Инвесторы отказываются от доллара из-за введения более жестких пошлин и ищут безопасные активы, пишет Reuters.

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Доллар падает, евро бьет рекорды на фоне тарифов Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, freepik.com

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Евро подорожал более чем на 2% из-за пошлин Трампа

Инвесторы отказываются от доллара и ищут безопасные активы

Доллар ослаб на 1,8% против иены и на 2,25% против франка

Евро вырос более чем на 2% против доллара 3 апреля, достигнув лучших показателей за более чем девять лет. Причиной таких колебаний курса стали новые тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters.

Инвесторы отказываются от доллара после того, как Трамп объявил о введении более жестких, чем ожидалось, пошлин для торговых партнеров США. Они также направили средства в безопасные активы, такие как иена и швейцарский франк, поскольку доллар ослаб до шестимесячного минимума против этих валют.

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Евро укрепился на 2,2%, достигнув шестимесячного максимума в 1,1021 доллара, что стало самым большим внутридневным ростом с декабря 2015 года. Доллар также ослаб на 1,8% относительно японской иены и на 2,25% относительно швейцарского франка. Британский фунт вырос на 1,3% до 1,3178 доллара.

По данным издания, объявление пошлин США привело к падению мировых фондовых индексов. В то же время инвесторы поспешили перевести средства в облигации и золото, опасаясь, что масштабный торговый конфликт может спровоцировать глобальное экономическое замедление и ускорить инфляцию.

Deutsche Bank предупредил о возможном риске кризиса доверия к доллару США, отметив, что значительные изменения в потоках капитала могут вызвать хаотичные валютные колебания. Инвесторы также обеспокоены возможными контрмерами со стороны торговых партнеров США, что может привести к росту цен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара после введения Трампом пошлин - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов на импорт из других стран, которые начнут действовать с 3 апреля. По словам Трампа, эти пошлины вернут "золотой век" Америке.

Также 3 апреля евро укрепился на 40 копеек, достигнув курса 45,40 гривен, из-за ослабления доллара после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин. Курс доллара остался стабильным на уровне 41,50 гривен.

Как сообщал Главред, в апреле 2025 года на валютном рынке Украины возможны кратковременные колебания, но значительных долгосрочных рисков для курса гривны не ожидается. Прогнозируется, что курс доллара в апреле будет в пределах 41,5-42,3 гривны.

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