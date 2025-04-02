Будет ли валюта штурмовать вершины в апреле: банкир удивил, по какой цене будет 100$

Что рассказал банкир:
- Ждать ли валютных сюрпризов в апреле 2025 года
- Сколько придется платить за доллар в этом месяце
В апреле 2025 года на валютном рынке Украины возможны кратковременные колебания, однако значительных долгосрочных рисков для курса гривны не ожидается. Как отметил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для УНИАН, с начала года рост курса доллара не превысит 0,7%.
На ситуацию будут влиять монетарная политика Национального банка Украины, меры по поддержке гривны, контроль уровня инфляции, а также динамика аграрного сектора и общее состояние экономики страны.
Каким будет курс доллара в апреле?
По прогнозам эксперта, в апреле курс доллара будет находиться в пределах 41,5 - 42,3 гривны за единицу. Соответственно, 100 долларов будут стоить от 4150 до 4230 гривен, а 1000 долларов - от 41 500 до 42 300 гривен.
Сколько в апреле будут стоить 100 долларов?
Также Лесовой отметил, что первые дни апреля пройдут без резких изменений на валютном рынке. Он прогнозирует, что до 6 апреля курс доллара будет оставаться в диапазоне 41,4 - 42 гривны за доллар. Следовательно, 100 долларов в этот период будут стоить от 4140 до 4200 гривен.
Курс доллара в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в первый день месяца, 1 апреля, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара до 41,42 грн (-6 коп.). В то же время курс евро вырос до 44,83 грн (+8 коп.).
Также рассказывалось, сколько будет стоить валюта 2 апреля. Сообщается, что курс доллара снижается уже пятый день подряд.
В свою очередь банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, каким будет курс доллара в апреле. По его словам, спрос и предложение будут находиться в балансе.
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Кто такой Тарас Лесовой?
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
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