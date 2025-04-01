Доллар ушел в крутое пике: сколько будет стоить валюта 2 апреля

Курс доллара снижается уже пятый день подряд.

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Доллар дешевеет пятый день подряд / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в Украине 2 апреля

Что происходит с валютой на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара к гривне на среду, 2 апреля. Доллар дешевеет уже пятый день подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 2 апреля установили на уровне 41,37 грн/долл. То есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Относительно европейской валюты курс также снизился. Официальный курс евро на среду, 2 апреля, установлен на уровне 44,61 грн за один евро.

На межбанковском рынке курс доллара упал на 3 копейки - до 41,31-41,35 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня. Наличный рынок также отреагировал на тенденцию: курс доллара снизился на 10 копеек, до 41,60 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на 1 апреля до 41,42 грн (-6 коп.), тогда как курс евро вырос до 44,83 грн (+8 коп.).

Также, по прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, на Пасху предложение наличной валюты может вырасти на 10-15%, что удержит курс в пределах 41,5-42,3 грн/долл. Общий рост доллара с начала года вряд ли превысит 0,7%.

Как сообщал Главред, доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозирует, что курс доллара в Украине будет оставаться нестабильным в марте и апреле 2025 года, без признаков снижения. По его мнению, в ближайшее время укрепления гривни не стоит ожидать, а курс доллара может достичь 42 гривен.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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