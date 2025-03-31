Без валютных потрясений: банкир спрогнозировал, каким будет курс доллара в апреле

Возможные переговоры или прекращение огня вряд ли станут прямым фактором влияния на спрос и предложение на валютном рынке.

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Банкир убежден, что курс доллара не превысит 42,3 гривен / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Что сказал Лесовой:

Колебания курса доллара не будут резкими

Во время пасхальных праздников предложение на наличном рынке может увеличиться

Геополитическая ситуация глобально не будет влиять на курс доллара

Режим "управляемой гибкости" и валютные интервенции Национального банка Украины будут влиять на то, что на рынке в течение апреля не будет резких колебаний курса доллара США.

Об этом РБК-Украина рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, спрос и предложение будут находиться в балансе.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

"Если не возникнет новых экономических или политических угроз, валютный рынок в апреле не испытает серьезных потрясений", - подчеркнул он.

Банкир отметил, что на Пасху при определенных условиях предложение на наличном рынке может увеличиться на 10-15%. При этом курс будет колебаться в пределах 41,5-42,3 гривен за доллар.

"Его (доллара - Главред) рост с начала года вряд ли превысит 0,7%. На мой взгляд, это возможное максимальное значение доллара в апреле, допустимая, экономически обусловленная планка. Однако, как это было уже не раз в течение этого года, реальный курс может быть ниже", - добавил Лесовой.

Если говорить о таких факторах, как международная стоимость доллара и геополитические обстоятельства прекращения войны, то по словам банкира, они могут влиять на валютный рынок Украины только опосредованно.

"Украина живет в непростых условиях войны, Нацбанк остается главным игроком на рынке, который реализует достаточно эффективную стратегию: сейчас оснований для кризиса на рынке нет. А курс доллара на мировых рынках для нас скорее является вспомогательным фактором для сопоставления и анализа основных процессов. Что касается возможных переговоров о прекращении войны, то это также не является прямым фактором, который мог бы существенно повлиять на спрос и предложение", - подытожил он.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в течение этой недели на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Курс валют будет колебаться в районе 41,4-41,8 грн за доллар.

Накануне стало известно, что Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне на понедельник, 31 марта. За месяц доллар подешевел на 4 копейки.

Ранее аналитики "КИТ Group" сообщили, что курс доллара в Украине может сильно подняться уже в ближайшие недели. Все будет зависеть от нескольких факторов. В краткосрочной перспективе (2-4 недели) курс доллара, вероятно, будет оставаться в диапазоне 41,25-42,00 грн.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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