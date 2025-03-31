Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Вы узнаете:
- Насколько подорожали молочные продукты в марте 2025 года
- Как изменится цена на эту категорию продуктов в апреле
Цена на молочные продукты в Украине в марте 2025 года значительно выросла. Так, всего за месяц молоко подорожало на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.
Такие данные приводит Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) в своем ежемесячном мониторинге цен на продукты питания, сообщает Главред.
Основными факторами повышения цен стали рост стоимости кормов для скота и повышенные энергозатраты на производство.
Цена на молоко за месяц выросла до 45,8-53,5 грн (+11%), сыр до 90-97 грн (+7%).
"В течение следующих недель стоимость на молочные продукты должна остаться постоянной. Увеличение надоев молока (предложения) должно изменить ценовую ситуацию на рынке, однако этого следует ожидать с наступлением тепла (конец апреля). Также дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от покупательной способности населения", - прогнозируют специалисты.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в Украине "обвалились" цены на базовый продукт. Фермеры начали активно распродавать продукцию из хранилищ.
Также ранее сообщалось, что цена на ключевой продукт в Пасхальной корзине пойдет в крутое пике - что вырастет на 10%. В 2025 году в Украине стоимость продуктов, вероятно, продолжит расти из-за инфляции, неблагоприятных погодных условий и ограниченного количества урожая.
Напомним, в Украине стремительно дешевеет популярный овощ. Цена на овощ снизилась на 17% всего за одну неделю. В Украине цены на помидоры начали стремительно снижаться. Одной из причин падения цены на овощ - увеличение поставок помидоров из Турции.
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