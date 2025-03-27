Минус 12% за неделю: в Украине 'обвалились' цены на базовый продукт

Фермеры начали активно распродавать продукцию из хранилищ.

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Цены на картофель / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на картофель продолжают снижаться

Сейчас он продается в диапазоне 16-26 грн/кг

Это в среднем на 12% дешевле, чем на прошлой неделе

В Украине снова снижаются цены на картофель. Это связано с крайне низким спросом на данный продукт. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что главной причиной, провоцирующей снижение цен на картофель, является существенное увеличение некондиционной продукции на рынке.

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По словам специалистов, фермеры начали активно распродавать продукцию из хранилищ, качество которой стало стремительно ухудшаться после наступления относительно теплой погоды в Украине.

Так, сейчас картофель в Украине предлагается к продаже в диапазоне 16-26 грн/кг ($0,38-0,62/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Многие украинские фермеры сегодня сообщают о немалых запасах картофеля в хранилищах. При этом торговая активность в этом сегменте остается достаточно низкой. В итоге, для того чтобы стимулировать торговлю и распродать имеющиеся запасы перед началом полевых работ, фермеры постепенно снижают цены на данную продукцию", - говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что несмотря на падение цен, картофель в Украине сегодня поступает в продажу в среднем на 23% дороже, чем годом ранее.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на прошлой неделе цены на овощи на украинском рынке были достаточно стабильны, но прослеживалось подорожание некоторых позиций. В частности, поднялась стоимость свеклы.

Также известно, что с ноября 2024 года в Украине постоянно растут цены на твердый сыр. В среднем стоимость продукта подскочила более чем на 120 гривен за килограмм.

Кроме того, цены на яйца в Украине в марте-апреле могут снижаться при благоприятных условиях, однако накануне Пасхи возможно временное подорожание из-за повышенного спроса.

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