Цены рванут вверх: эксперт рассказал, что подорожает на 10-15% уже в апреле

На начало марта запасы качественных овощей ограничены, а спрос остается высоким, отметил Денис Марчук.

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Борщевой набор бьет по карману / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Ключевые тезисы Марчука:

Стоимость овощей будет расти из-за инфляции, сезонности и дефицита качественной продукции

Цены на овощи могут подскочить на 10-15% в марте-апреле

Цены на овощи в Украине продолжают расти с осени 2024 года. Основными факторами, влияющими на стоимость овощей, остаются инфляция, сезонность и дефицит качественной продукции. Об этом в комментарии Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, Украина продолжает сталкиваться с высокими темпами инфляции, которая уже превысила 13,5%. Это существенно сказывается на себестоимости производства, что приводит к удорожанию конечной продукции.

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Марчук также обратил внимание на влияние сезонности и засухи, которая ударила по аграрному сектору в прошлом году. Из-за неблагоприятных погодных условий значительная часть качественного урожая овощей не была заложена на хранение. Как следствие, Украина уже в октябре-ноябре 2024 года начала активный импорт овощей, который продолжается до сих пор.

"В начале марта переходящие остатки качественных овощей ограничены, а спрос остается высоким. Поэтому цены на овощную группу продолжат расти до появления первых овощей открытого грунта. Это касается не только борщевого набора, но и огурцов и томатов", - отметил эксперт.

Марчук подчеркнул, что украинские тепличные хозяйства пока не могут в полной мере компенсировать недостаток овощей. Многие из них не являются капитальными, то есть не имеют достаточного профессионального оборудования и утепления, что позволило бы работать независимо от погодных условий. Поэтому они работают преимущественно при благоприятных погодных условиях.

"До появления большего количества собственной продукции мы будем наблюдать рост цен как на отечественные, так и импортные тепличные овощи, в частности огурцы и помидоры. Ожидается, что их стоимость может вырасти еще на 10-15% в марте-апреле", - спрогнозировал он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Перед Пасхой ожидается рост цен на яйца, мясо и молочные продукты из-за повышенного спроса, удорожания кормов, энергоносителей и дефицита рабочей силы. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, что цены на яйца уже начали расти после незначительного удешевления в феврале.

Также цены на хлеб в Украине продолжают расти. По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, в 2024 году хлеб подорожал более чем на 20%, и эта тенденция продолжается. К концу года цены могут вырасти в среднем на 20%.

Как сообщал Главред, в Украине нет угрозы дефицита яиц, как в США. Аналитик УКАБ Максим Гопка сообщил, что на начало 2025 года поголовье домашней птицы в Украине выросло на 0,9%, а производство яиц за 2024 год увеличилось на 0,7%.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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