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Томаты и огурцы снова вырастут в цене: эксперт объяснил, чего ждать в апреле

Анастасия Заремба
19 марта 2025, 10:15
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На цены на продукты в Украине влияет ряд факторов, и тенденция к росту стоимости будет сохраняться.
Томаты и огурцы снова вырастут в цене: эксперт объяснил, чего ждать в апреле
Цены на овощи в апреле снова будут расти / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

О чем сказал Денис Марчук:

  • Цены на овощи в апреле вырастут на 10-15 процентов;
  • Цены на хлеб в марте-мае цены могут повыситься еще на 5-10%.
  • Какими будут цены на мясо и яйца к Пасхе

Тенденция роста цен, которая началась осенью 2024 года, продолжается. Важным фактором в этом контексте является дальнейший рост инфляции, которая уже превысила 13,5%. Это существенно влияет на себестоимость производства продукции, а следовательно, и на ее конечную цену.

Об этом в комментарии Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, фактор сезонности остается актуальным.

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Поскольку засуха, которая наблюдалась в Украине в 2024 году, не дала фермерам возможность сделать запасы качественного урожая, сейчас продолжается импорт овощей из-за рубежа.

"На начало марта переходящие остатки качественных овощей ограничены, а спрос остается высоким. Поэтому цены на овощную группу продолжат расти до появления первых овощей открытого грунта. Это касается не только борщевого набора, но и огурцов и томатов. Полноценная работа украинских тепличных хозяйств пока не нивелирует этот рост, ведь многие из них не являются капитальными, то есть профессионально оборудованными и утепленными, а работают в основном при благоприятных погодных условиях. До появления большего количества собственной продукции мы будем наблюдать рост цен как на отечественные, так и на импортные тепличные овощи, в частности огурцы и помидоры. Ожидается, что их стоимость может вырасти еще на 10-15% в течение марта-апреля", - отметил Марчук.

Также подорожали корма из-за роста цен на зерновые, что в свою очередь сказалось и на подорожании хлеба и муки.

"В 2024 году хлеб подорожал более чем на 20%, и эта тенденция продолжается. В первые три месяца 2025 года цены на хлеб ежемесячно росли на 1,5-1,7%. Ожидается, что в марте-мае цены могут повыситься еще на 5-10%, а в целом до конца года рост цен на хлеб может достичь 20%.

Кроме того, в предпасхальный период традиционно растет спрос на яйца, что уже начало влиять на их стоимость. После незначительного удешевления в феврале цены снова пошли вверх. Это обусловлено холодной зимой, которая привела к увеличению расходов на обогрев производственных помещений.

Также накануне Пасхи могут вырасти цены на мясо.

"Сейчас цены на мясо относительно стабильны, но накануне Пасхи и майских праздников, когда спрос традиционно растет, возможно подорожание говядины и свинины. Однако насколько именно - спрогнозировать сложно, поскольку рынок мясной продукции демонстрирует нестабильность: закупочные цены колеблются каждую неделю", - уточнил Марчук.

Ранее Главред сообщал, что продукты будут стоить не дешево, поскольку в Украине продолжает расти уровень инфляции, что в свою очередь влечет за собой и рост цен на продукты и товары.

Еще больше экономических новостей:

Кто такой Денис Марчук?

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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