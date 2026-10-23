Модная верхняя одежда на осень 2026: чем стильно утеплиться к холодам

Стилист Ирина Шкляр назвала главные тренды верхней одежды на осень 2026.

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Какую верхнюю одежду выбрать на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, dianacaiza98; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какая верхняя одежда будет в моде осенью 2026 года

Какие пальто, бомберы и парки выбрать для стильных осенних образов

Как обновить верхнюю одежду без лишних затрат

С наступлением холодов особенно важно найти верхнюю одежду, которая сочетает в себе комфорт, тепло и актуальный дизайн. Главред рассказывает, какие модели стоит добавить в гардероб в этом сезоне.

Верхняя одежда с мехом - главный тренд осени 2026

Меховые элементы станут одним из заметных акцентов осеннего гардероба, считает стилистка Ирина Шкляр. Они могут дополнять различные виды верхней одежды. Благодаря такой отделке даже привычная модель может приобрести более современный вид.

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"Первое, с чего я начала, - это верхняя одежда с мехом. Мех сейчас очень актуален. Это могут быть куртки, парки, тренчи, бомберы", - рассказала стилистка.

Если покупка новой куртки или пальто не входит в планы, можно обратить внимание на отдельные меховые элементы. Такой подход позволяет обновить уже имеющуюся верхнюю одежду и сделать её более актуальной без лишних затрат.

"Это будет очень удобно, ведь вы просто надеваете их поверх верхней одежды. Это всегда будет выглядеть по-новому, свежо. Вы точно будете привлекать к себе внимание", - посоветовала Ирина Шкляр.

Меховые детали - тренд 2026 / скриншот из видео

Какие пальто будут в моде осенью 2026 года

Пальто остается универсальным вариантом для осеннего гардероба. В этом сезоне можно выбирать как структурированные модели с четкой линией плеча и приталенным силуэтом, так и более мягкие, округлые фасоны. Среди актуальных вариантов стилистка также выделяет пальто силуэта "кокон".

Длину можно подбирать в соответствии со своим стилем: в тренде как макси, так и мини. Это позволяет создавать образы разного настроения - от сдержанных и элегантных до более смелых и акцентных.

"Пальто всегда актуальны. В этом сезоне я бы посоветовала присмотреться как к структурным моделям с четкой линией плеча и приталенным силуэтом, так и к более женственным, плавным, округлым. Это могут быть и силуэты "кокон" также. Актуальна как длина макси, так и мини", - отметила стилистка.

Модные пальто на осень 2026 / скриншот из видео

Стильные бомберы на осень 2026

Бомберы остаются актуальными и осенью 2026 года, однако выбор материалов расширяется. Если в предыдущие сезоны внимание привлекали преимущественно кожаные модели, теперь стоит присмотреться и к вариантам из ткани.

"Бомберы остаются с нами. В этом сезоне актуальны не только кожаные, которые были в тренде несколько сезонов подряд, но и модели из такой ткани, как у парки или курток", - пояснила Ирина Шкляр.

Такую верхнюю одежду можно использовать для создания повседневных образов и сочетать с различными вещами из гардероба. При выборе стоит учитывать материал, посадку и то, насколько модель соответствует вашему привычному стилю.

Осенние бомберы 2026 / скриншот из видео

Объемные парки с карманами и акцентом на талии

Парки также оказались среди заметных трендов сезона. По словам стилистки, стоит обратить внимание на объемные модели с интересными деталями.

"Парки сейчас на пике своей популярности. Я бы посоветовала присмотреться к объемным моделям с накладными объемными карманами, а также с кулиской, чтобы можно было ее затянуть, ведь мы помним, что подчеркнутая талия сейчас тоже в моде", - подчеркнула стилистка.

Объемная парка может стать практичной основой осеннего гардероба, а регулируемая талия поможет подчеркнуть фигуру.

Модные парки на осень 2026 / скриншот из видео

Тренды осени 2026 - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Ирина Шкляр Ирина Шкляр - персональный стилист. В своей профессиональной деятельности она придерживается философии: "Ты и так красива. Одежда лишь подчеркивает это". Ирина помогает клиентам подбирать гардероб, разбираться в стилистических нюансах, формировать гармоничные образы и ориентироваться в том, что стоит покупать. На своей странице она делится собственными модными находками, примерами шопинга с клиентами и практическими советами по созданию актуальных нарядов.

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