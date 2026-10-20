Если надоел однотон: модные дизайны осеннего маникюра

Эксперт по красоте Татьяна Криворук назвала три актуальных дизайна ногтей на осень.

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Тренды маникюра - осень 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, xihow90292

Вы узнаете:

Актуален ли леопардовый принт в осеннем маникюре

Как выглядит нежный маникюр в стиле Бэмби

Как сделать уникальный нюдовый маникюр с омбре

Однотонное покрытие остается универсальным вариантом, однако иногда хочется придать своим ноготкам индивидуальность. Главред расскажет о трех трендовых дизайнах осеннего маникюра для тех, кто устал от однообразия и ищет интересные идеи.

Маникюр "кошачий глаз" с леопардовым принтом

Один из вариантов осеннего дизайна - сочетание эффекта "кошачий глаз" с леопардовым принтом, считает бьюти-эксперт Татьяна Криворук. Такой маникюр сочетает в себе выразительное переливающееся покрытие и анималистический рисунок, благодаря чему ногти выглядят эффектно.

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Особенность этого дизайна - возможность экспериментировать с цветами. Это позволяет адаптировать маникюр к разному настроению и стилю одежды.

"В этом сезоне как никогда будет популярен кошачий глаз, но к нему мы ещё добавляем леопардовый принт. Его можно делать в любых вариациях - от розового и бордового до коричневого или даже чёрного", - отметила Татьяна Криворук.

Леопардовый маникюр / скриншот из видео

Маникюр "Бэмби": нежный дизайн на осень

Для тех, кто предпочитает более деликатные дизайны, подойдет маникюр в стиле Бэмби. Его основа - нюдовые гелевые покрытия, коричневый градиент и тематический рисунок. Благодаря мягкому сочетанию оттенков такой дизайн выглядит нежно, но в то же время выделяется среди привычных вариантов маникюра.

Эксперт обращает внимание, что этот дизайн имеет несколько инфантильный характер, однако правильное сочетание с одеждой помогает сделать его стильным акцентом образа.

"Следующий маникюр - это "бэмби". Он будет нежным, выполняется на нюдовых гелях с добавлением коричневого омбре плюс дизайн "бэмби". Он немного инфантильный, но, если правильно подобрать его под одежду, он смотрится очень стильно", - пояснила бьюти-эксперт.

Маникюр "бэмби" / скриншот из видео

Жемчужный маникюр с омбре и прозрачным 3D-гелем

Еще один вариант для осени - жемчужный маникюр или "кошачий глаз" с эффектом омбре и прозрачным 3D-гелем. В этом дизайне сочетаются переливающееся покрытие, плавный переход цветов и объёмная прозрачная деталь. Именно сочетание различных эффектов делает маникюр более интересным.

"Жемчужный маникюр или кошачий глаз с омбре и прозрачным 3D-гелем. Именно так он выглядит интересно. Сочетание чего-то нового - омбре - добавило немного новых красок", - рассказала Татьяна Криворук.

Такой дизайн подойдет тем, кто хочет попробовать что-то необычное, но не ограничиваться только рисунками или принтами. Сочетание жемчужного эффекта, градиента и прозрачного объема придает маникюру текстурности и выразительности.

Маникюр с 3D-эффектом / скриншот из видео

Модный маникюр на осень 2026 года - советы эксперта смотрите здесь.

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Об источнике: Татьяна Криворук Татьяна Криворук - beauty-эксперт, предпринимательница и совладелица студий красоты. Она профессионально обучает мастеров маникюра, консультирует представителей beauty-бизнеса и активно делится в своём блоге актуальными тенденциями в мире нейл-арта, советами по уходу и трендами в маникюре.

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