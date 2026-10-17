Что изменить в гардеробе к зиме 2027: 5 вещей изменят стиль до неузнаваемости

Фэшн-инфлюенсер Мария Томнюк рассказала, как обновить зимний гардероб.

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Тренды зимы 2027 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, sadiemae020; скриншот из видео

Вы узнаете:

Как обновить зимний гардероб

Какая одежда поможет создать женственный зимний образ

Как правильно носить оверсайз, приталенные вещи и аксессуары

Обновление зимнего гардероба не обязательно предполагает полную замену всех вещей. Главред расскажет о пяти направлениях, которые помогут освежить стиль и избавиться от того, что делает образ слишком подростковым.

Какую верхнюю одежду выбрать на зиму 2027

Верхняя одежда в значительной степени определяет общее впечатление от зимнего образа, считает фэшн-инфлюенсерша. Вместо коротких блестящих пуховиков стоит присмотреться к актуальным моделям, которые помогут создать более изящный силуэт.

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"Отказываемся от коротких, блестящих пуховиков. И выбираем макси-пальто, шубы или актуальные пуховики", - посоветовала модная инфлюенсерка Мария Томнюк.

Длина макси и продуманный силуэт помогут сделать зимний гардероб более элегантным. В то же время при выборе верхней одежды важно учитывать не только её актуальность, но и комфорт в холодную погоду.

Чем заменить пуховик зимой / скриншот из видео

Какую обувь носить зимой вместо устаревших моделей

Обувь - ещё одна деталь, которая влияет на характер образа. Массивные ботинки и устаревшие угги можно заменить на женственные модели, в которых будет тепло и комфортно.

"Заменяем массивные ботинки или устаревшие угги на актуальные сапоги и женственные модели, в которых будет тепло и комфортно", - отметила Мария Томнюк.

Выбирая зимнюю обувь, стоит обращать внимание на сочетание внешнего вида и практичности. Обувь должна дополнять верхнюю одежду и гармонично вписываться в повседневные наряды.

Актуальные сапоги / скриншот из видео

Что носить зимой вместо спортивных костюмов

Для создания более элегантных повседневных образов не обязательно отказываться от комфорта. Вместо бесформенных спортивных костюмов можно выбирать шерстяные брюки прямого кроя, кардиганы и жакеты. Такие вещи помогут разнообразить гардероб и создавать стильные комплекты для повседневных дел.

"Вместо бесформенных моделей выбираем шерстяные брюки прямого кроя. Кардиганы и жакеты - это тепло и стиль", - посоветовала Мария Томнюк.

Такие вещи также легко сочетать с различной верхней одеждой и обувью, не ограничиваясь одним стилистическим решением.

Теплый костюм на зиму / скриншот из видео

Как подчеркнуть фигуру зимой

Объемные вещи остаются удобным решением для холодного сезона, однако важно не перегружать ими образ. Если верхняя одежда или свитер имеют свободный крой, стоит уравновешивать их вещами, которые подчеркивают силуэт.

"Не переусердствуйте с объёмами. Добавляйте приталенные пальто, изящные жакеты и костюмы, которые подчеркивают фигуру", - подчеркнула фэшн-инфлюенсерша.

Чем заменить оверсайз зимой / скриншот из видео

Какие аксессуары добавить в зимний гардероб

Завершающий штрих, который поможет преобразить даже привычные комплекты, - аксессуары. Перчатки, украшения, актуальные сумки и шарфы придают образам выразительность и помогают сделать их более продуманными.

"Начните хотя бы с одного элемента, и вы увидите, как изменится ваш гардероб", - посоветовала Мария Томнюк.

Не обязательно покупать все аксессуары сразу. Для начала достаточно добавить к привычным зимним нарядам одну актуальную деталь, которая будет сочетаться с верхней одеждой, обувью и остальной частью гардероба.

Зимние аксессуары 2027 / скриншот из видео

Зимний гардероб 2027 - советы стилиста смотрите тут.

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Об источнике: Мария Томнюк Мария Томнюк - 20-летняя модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Дает своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.

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