5 вещей, на которых нельзя экономить: Андре Тан дал важный список

Украинский дизайнер точно знает, какие вещи должны быть самого высокого качества.

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Андре Тан сказал, на какие вещи стоит потратиться/ Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

Почему некоторым вещам нужно особенное качество

Почему он сделал акцент на обуви

Популярный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал пять вещей, которые можно одолжить из мужского гардероба, назвал вещи, на которые действительно стоит раскошелиться, ведь для них важно качество.

Об этом он рассказал в новом видео на своей странице в Instagram.

видео дня

Повседневная обувь

Вы проводите в ней часы. Она должна быть удобной, подходить вам по размеру и отвечать тому образу жизни, который вы ведете.

Кашемировый свитер

Выбирать стоит лаконичную модель, которую будет легко компоновать с другими вещами в гардеробе. При правильном уходе, такая вещь прослужит годами. Кроме того, такой свитер можно носить все четыре сезона.

Андре Тан назвал главные вещи, которым необходимо качество / Скриншот

Верхняя одежда

Хорошая ткань, посадка, фурнитура, работает каждый день. Кроме того, пальто вы можете носить минимум пять лет.

Идеальные брюки

Брюки, которые идеально на вас сидят - это лучшая инвестиция. Не дорогая модель, а подогнанная по длине и по талии у закройщика.

Андре Тан назвал главные вещи, которым необходимо качество / Скриншот

Основная сумка

Проверяйте швы, ручки, застежки и вес. Сумка должна носить все ваши вещи, а не вы сумку с большими амбициями.

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О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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