Петр Павел негативно оценил действия министра обороны Чехии и заявил, что они не соответствуют интересам государства.

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Петр Павел сделал заявление по поводу поддержки Украины / Колаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ОП

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Павел раскритиковал работу министра обороны Чехии

Президент Чехии негативно оценил действия министра обороны

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал работу министра обороны Яромира Зуны. Он считает, что действия чиновника наносят ущерб стране, в частности из-за его позиции в отношении поддержки Украины.

Как сообщает Ceska televize, одним из примеров президент назвал ситуацию, когда министр обороны препятствовал посещению Украины начальником Генерального штаба Мирославом Главачем. Поездка должна была помочь чешским военным изучить боевой опыт украинской армии.

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Павел негативно оценил такие действия министра и заявил, что они не соответствуют интересам государства.

"Должен сказать, что его деятельность я воспринимаю скорее как деструктивную, как такую, которая наносит ущерб Чешской Республике, а не как то, что нам каким-то образом помогает", - заявил президент.

Также Павел выразил обеспокоенность кадровыми решениями в Министерстве обороны. Отдельно он обратил внимание на неоднократные попытки Зуны ограничить расходы на оборону.

Кроме того, министр заявлял, что выделение на оборону 2% валового внутреннего продукта является достаточным.

По мнению президента, такая позиция соответствует политическому курсу партии Зуны – "Свобода и прямая демократия" (SPD). Павел также отметил, что поддержка Украины не является приоритетом этой политической силы.

В Чехии потребовали лишить Зеленского высшей государственной награды

Чешская партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) предложила пересмотреть решение о награждении президента Украины Владимира Зеленского орденом Белого льва - высшей государственной наградой Чехии. Аналогичная инициатива ранее звучала в Польше. Причиной недовольства чешских политиков стало присвоение одному из подразделений Сил специальных операций Украины названия в честь деятелей Украинской повстанческой армии (УПА).

Ранее президент Чехии заявил о том, что мир между Украиной и РФ был "совсем близко". Решение Трампа по российскому дизтопливу усложнило достижение перемирия, считает Петр Павел.

Как сообщал Главред, Чехия изменила правила для украинских мужчин. Чехия больше не будет предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста, которые не исполнили военную обязанность в Украине.

Напомним, в Чехии состоялся пересмотр законодательства, связанного с украинскими беженцами. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. Сейчас официальные стороны анализируют первые результаты.

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