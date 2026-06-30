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"Не можем молчать": в Чехии хотят лишить Зеленского высшей награды страны

Инна Ковенько
30 июня 2026, 17:23
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Большинство парламентариев Чехии осудили шаг SPD, назвав его дешевым популизмом и попыткой усилить пропаганду.
В Чехии предлагают лишить Зеленского высшей награды страны
В Чехии предлагают лишить Зеленского высшей награды страны / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Википедия

Главное:

  • В Чехии предлагают лишить Зеленского высшей государственной награды
  • Такую инициативу продвигает ультраправое движение SPD
  • Некоторые депутаты назвали действия SPD дешёвым популизмом и элементом пропаганды РФ

Чешская правопопулистская партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) по примеру Польши хочет лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Чехии - ордена Белого льва.

Причиной называют присвоение подразделению Сил специальных операций названия "Имя героев УПА". Об этом заявил журналистам представитель фракции SPD Йиндржих Райхл, пишет České noviny.

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По его словам, партия будет добиваться, чтобы Палата депутатов обратилась к президенту Чехии Петру Павелу с предложением отозвать награду. По его словам, этот вопрос планируют вынести на рассмотрение коалиционного совета.

"Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден носит человек, который называет воинские части в честь нацистских монстров", - сказал Райхл.

Отмечается, что чешское законодательство позволяет лишить человека государственной награды только при определенных условиях. Это возможно, если суд окончательно признал его виновным и приговорил как минимум к двум годам лишения свободы за умышленное преступление, совершенное по особо отвратительным мотивам.

Предложение СДП уже подверглось критике со стороны некоторых оппозиционных политиков. Депутат от центристской "Народной партии" Беньямин Чинчила выразил надежду, что представители партии "Мотористы" и движения ANO не поддержат эту идею.

"SPD хочет лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва. Я бы скорее задумался над тем, не следует ли ограничить самовлюбленность некоторых ее представителей. Им это, очевидно, и так не нужно, когда они получают указания прямо из Москвы, а затем просто послушно их выполняют", - написал Марек Женишек, заместитель председателя партии.

Другой представитель "Народной партии" Вацлав Платеник назвал инициативу "трусливым позором", добавив, что она соответствует стилю работы SPD.

Лишение Зеленского высшей награды Польши - новости по теме

Как ранее писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла - одной из высших государственных наград Польши.

Причиной обострения стало решение украинской стороны присвоить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование "Герои УПА". Именно после этого в Польше начались дискуссии о возможном пересмотре решения о награждении Зеленского.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал решение польского президента стратегической ошибкой, которая может негативно повлиять на дальнейшее партнерство между двумя государствами.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что этот шаг лишь укрепляет позиции России и создает дополнительные возможности для кремлевской пропаганды.

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