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Недовольство войной в РФ может подтолкнуть Путина к более жестким действиям – CBC

Виталий Кирсанов
28 июня 2026, 08:59
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Представители российской элиты начинают осознавать: война не только далека от завершения, но и все ближе подходит к ним самим.
Недовольство россиян войной может сделать Путина опасным
Недовольство россиян войной может сделать Путина опасным / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Что написано в материале CBC:

  • Россияне больше не могут чувствовать себя в полной безопасности
  • Путин способен ответить на давление ужесточением репрессий внутри страны

Масштабные атаки украинских беспилотников на Москву, которые в последнее время стали наиболее интенсивными с начала полномасштабной войны, начинают отражаться не только на настроениях обычных россиян, но и представителей политической элиты. Об этом сообщает издание CBC.

По мнению лауреата Пулитцеровской премии, историка Энн Эпплбаум, происходящее постепенно меняет восприятие войны среди людей, которые до сих пор сохраняют определенное влияние на Кремль.

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Она отмечает, что представители российской элиты начинают осознавать: война не только далека от завершения, но и все ближе подходит к ним самим. Кроме того, становится очевидно, что Россия не добилась ожидаемых результатов на поле боя.

Эпплбаум считает, что удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям сами по себе вряд ли способны быстро завершить войну. Однако они могут существенно повлиять на настроения политических и деловых кругов, которые все еще способны оказывать влияние на решения Владимира Путина.

CBC также обращает внимание, что российские государственные телеканалы практически не освещали последствия атак, а жителей Москвы не предупреждали о возможной опасности. Один из местных жителей рассказал журналистам, что во время ударов не звучали сирены и не поступали официальные уведомления, несмотря на тревожную обстановку.

По словам Эпплбаум, даже попытки властей скрыть масштабы атак не меняют главного - сами эти события демонстрируют, что россияне больше не могут чувствовать себя в полной безопасности.

"Они являются совершенно очевидным доказательством того, что россияне не находятся в безопасности, что они не победили Украину, что война продолжается и что они платят за неё высокую цену", – говорит она.

Вместе с тем журналист украинского издания UNITED24 Media Евгений Славный призывает не делать поспешных выводов относительно изменения общественных настроений в России. Он отмечает, что критические заявления отдельных российских националистов в адрес Кремля вовсе не означают отказа от поддержки войны. По его словам, многие из них продолжают поддерживать военную агрессию против Украины, несмотря на претензии к действиям российских властей.

Историк Майкл Киммидж, в свою очередь, не исключает, что усиление внутреннего недовольства может привести к противоположному эффекту.

По его мнению, Путин способен ответить на давление дальнейшим ужесточением репрессий внутри страны и расширением ударов по украинским городам и объектам гражданской инфраструктуры.

"Он всегда может наброситься на такие объекты, как водоснабжение, электроснабжение – что он и делал, – но можно повысить ставки и действительно попытаться создать гуманитарную катастрофу в Украине", – сказал Киммедж.

Трамп о возможных переговорах между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о проведении личной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Американский лидер заявил, что в целом поддерживает саму идею таких переговоров, отметив, что прямой диалог между руководителями может стать важным шагом к возможному урегулированию конфликта.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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Об источнике: CBC

CBC (Canadian Broadcasting Corporation) - это крупнейшая национальная общественная телерадиокомпания Канады.

Она работает на двух официальных языках страны: на английском языке она известна как CBC, а на французском - как Radio-Canada.

CBC News - главное англоязычное новостное подразделение, включающее круглосуточный кабельный канал CBC News Network.

Основную часть бюджета CBC составляют ежегодные государственные субсидии из парламента Канады, остальное покрывается за счет рекламы и платных подписок.

Издание придерживается левоцентристских взглядов, имеет высокий рейтинг доверия и репутацию надежного источника проверенных фактов.

Корпорация была основана в 1936 году для защиты и продвижения уникальной канадской культуры и идентичности в условиях сильного влияния американских медиа.

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