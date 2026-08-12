Рианна показала всех троих детей вместе: как они выглядят

Кратко:
- Куда привезла детей Рианна
- Как выглядели ее сыновья и дочь
Легендарная барбадосская певица Рианна, которая не так давно стала мамой в третий раз вместе со своим партнером A$AP Rocky, поделилась в своём Instagram кадром, который поклонники ждали давно - на нём впервые вместе оказались все три её ребёнка: старшие сыновья RZA и Riot Rose, а также младшая дочь, рождённая в этом году.
На фото певица сидит на корточках, обнимая детей, на детской площадке в родном Барбадосе - рядом с табличкой "Rihanna Drive", названной в её честь. Мальчики одеты по-летнему просто, а младшая дочь - в ярко-красном комбинезоне.
В подписи к посту артистка призналась, что переживает смешанные чувства, возвращаясь на родину уже в роли мамы троих детей:
"В одну минуту я чувствую себя тем ребенком из Уэстбери… а в следующую уже привожу своих детей обратно на "Rihanna Drive". Удивительно, как устроена жизнь. И вся слава всегда и постоянна будет принадлежать всемогущему творцу", - написала звезда.
Пост уже собрал почти 4 миллиона лайков и более 26 тысяч комментариев - фанаты в восторге от того, что звезда наконец показала всех своих детей в одном кадре.
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О персоне: Рианна
Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".
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