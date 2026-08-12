Что означает красивое украинское слово 'леліяти': истинное значение знают единицы

"Леліяти" - древнее украинское слово, которое выражает не только любовь, но и нежную, постоянную заботу о ком-то или о чём-то.

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Что означает красивое украинское слово "лелиять" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

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Что означает слово "леліяти"

Откуда происходит это слово

Как правильно употреблять слово "леліяти"

Украинский язык сохраняет слова, которые передают особые оттенки любви и заботы. Одно из них - "леліяти". Это глагол сочетает в себе значения "любить", "ласкать", "беречь" и "воспитывать". В нем заложено не только чувство, но и действие - постоянная забота, внимание и тепло.

Откуда происходит слово "леліяти"

Филолог Оксана Николаевна объясняет, что "леліяти" происходит от древних форм "люли" или "люлять" - укачивать ребенка и петь ему колыбельные. Как пишет 24 Канал, отсюда происходит и "люлька" - детская кроватка, которую подвешивали в доме, и слова из колыбельных: "Ой лю-люли-люли…".

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Младенца называли "ляля", а ласковые обращения к родителям звучали как "лельо" и "леля". В славянской традиции "Леля" была символом весны, молодости и любви, поэтому корень "лел-" издавна ассоциируется с нежностью и жизнью.

Основное значение

"Леліяти" означает окружать ребенка лаской и любовью, заботливо ухаживать за ним и беречь его. Это слово передает особую заботу, которую родители дарят младенцу.

В переносном смысле оно используется для описания чувств, мечтаний или воспоминаний, которые человек хранит и поддерживает:

"леліяти мрію";

"леліяти надію";

"леліяти спогади".

Так же можно говорить об уходе за садом, растениями или даже о работе, которую выполняют с любовью.

Примеры из литературы:

"Любов, що кохає й найменшого брата, Собою весь світ обіймає й леліє" (Иван Франко).

"Саджанець мій росте! Бо з любов’ю вирощую, для тебе лелію" (Олесь Гончар).

В народных песнях тоже звучит: "Мати сина леліяла, потіхи ся надіяла".

Почему стоит употреблять это слово

"Леліяти" не является полным синонимом слова "любить". Любить можно без действий, а лелить - это всегда действие: заботиться, беречь, поддерживать. Современные слова "ухаживать" или "заботиться" не передают той нежности, которую несет в себе "лелиять".

Смотрите видео о том, откуда взялось слово "лелиять" и что оно означает:

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Об авторе: Оксана Николаевна Оксана Николаевна - репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

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