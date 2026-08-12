"Ногами забивает": жена известного ведущего показала тело в синяках

Вы узнаете:
- В чем режиссер Яся Гармаш обвиняет ведущего программы "В поисках истины"
- Какие подробности о личной жизни Вячеслава Гармаша стали известны
Режиссер Яся Гармаш впервые публично заговорила о кошмаре, который пережила в браке с известным телеведущим Вячеславом Гармашем, известным по проекту "В поисках истины". В своем Threads девушка опубликовала фотографии тела в синяках и заявила о разводе со знаменитостью.
По словам Гармаш, она долгое время молчала из-за страха перед публичностью и статусом бывшего мужа, однако сейчас решилась рассказать правду и уже готовится к судебному разбирательству.
"Я готовлюсь к суду с бывшим мужем. Он известный человек в Украине, и именно поэтому мне особенно долго было страшно говорить вслух о том, что происходило за закрытыми дверями. На этой фотографии – не какая-то история из интернета. Это я. Жизнь, о которой молчала. И женщина, которой я постепенно перестала себя узнавать", - написала Яся.
В подтверждение своих слов Яся опубликовала фотографии со следами физического насилия на руках и ногах. Женщина заявила, что популярный ведущий бросил ее с детьми в Нидерландах, куда семья уехала после начала полномасштабного вторжения.
"Я хочу, чтобы все тайное стало явным и все маски были сняты. Потеряв весь контроль, он оставил меня и детей в Нидерландах и строит новую жизнь очень далеко", - призналась Яся.
Когда в комментариях один из пользователей упрекнул режиссера в том, что она "украла его детей", Яся эмоционально ответила и прямо заявила о жестоком физическом насилии и избиениях:
"Каким образом я их украла? Я вообще ничего не понимаю. Я повезла детей с собой домой разводиться, потому что Слава не может сам ухаживать. Как я могу оставить детей человеку, который ногами забивает мать этих детей и они смотрят на эти синяки неделями. О чем ты пишешь, мужик! Ну объясни хоть что-то!" - резюмировала экс-супруга Гармаша.
После того как Яся Гармаш предала историю огласке, в комментариях объявились и другие бывшие девушки ведущего. В частности, пользовательница под ником Дарья Кветкина рассказала, что Вячеслав регулярно пользовался финансовым положением своих партнерш, изменял и манипулировал, а также страдал от клептомании.
"Со мной он начал встречаться, когда просто попросил девушку пожить отдельно. Она за него платила год, жили на ее зарплату. А ему нужно было разобраться в себе. И тут появилась я. С женой тоже очень странно расстались, про Аню я вообще молчу. У него была клептомания, и он рассказывал мне, где проворовался. И думал, что я поддержу его. Но прошло 10 лет, а я до сих пор в шоке, что это было", - заявила Дарья.
Во время полномасштабного вторжения шоумен выехал с семьей за границу, а сейчас, по имеющейся информации, проживает в США, где продолжает работать в сфере медиа.
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О персоне: Вячеслав Гармаш
Вячеслав Гармаш - украинский телеведущий и путешественник. За его плечами - путешествия автостопом по Европе, работа на ведущем украинском телеканале, а также опыт ведения популярной программы "В поисках истины".
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