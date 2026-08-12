Россия начала запускать ракеты из КНДР по одной: в ISW раскрыли причину

Российские оккупанты изменили тактику применения северокорейских баллистических ракет KN-23.

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ISW раскрыл новую схему применения ракет KN-23 / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, KCNA

Кратко:

Россия изменила тактику применения КН-23

Москва испытывает и совершенствует КН-23

РФ получила от КНДР не менее 40 ракет

Россия изменила тактику применения северокорейских баллистических ракет КН-23 против Украины. Вместо массированных залпов оккупанты запускают их поодиночке в ходе комбинированных ударов. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW считают, что российские войска могут использовать небольшое количество КН-23 во время ударов вместе с другими видами вооружения. Вероятно, такая тактика позволяет российским военным испытывать северокорейские ракеты и работать над повышением их точности.

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Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа сообщил, что войска страны-агрессора применили ракету КН-23 во время удара по Запорожью. Это уже не первый случай использования такого вооружения в последнее время.

Балистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

В ночь на 30 июля Россия также нанесла удар ракетой КН-23 по Днепропетровской области. Атака стала первым применением этой ракеты российскими войсками с лета 2025 года.

Одной из причин ограниченного применения КН-23 может быть низкая точность предыдущих партий ракет, полученных Россией от Северной Кореи. По оценкам ISW, Москва сотрудничает с Пхеньяном над усовершенствованием этого оружия. Единичные пуски могут быть частью процесса испытаний и корректировки ракет.

Сколько КН-23 получила Россия от КНДР

Украинские чиновники сообщали, что Северная Корея передала России не менее 40 баллистических ракет КН-23. В то же время пока российские войска применяют их в очень небольших количествах, что может свидетельствовать о попытках сохранить запас ракет и одновременно проверить их возможности.

По мнению аналитиков ISW, получение КН-23 позволяет России постепенно увеличивать количество баллистических ракет, которые она может использовать для нанесения ударов по Украине. Кроме того, применение северокорейских ракет может позволить российским войскам экономить собственные дефицитные боеприпасы, в частности ракеты для комплексов С-400 и "Циркон".

Циркон / Инфографика: Главред

Почему РФ начала использовать ракеты из КНДР - мнение эксперта

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил активизацию использования Россией северокорейских ракет KN-23 сокращением собственного производства баллистических ракет после украинских ударов по российскому военно-промышленному комплексу. По его словам, ранее РФ могла производить около 60 баллистических ракет в месяц, однако после ударов этот показатель снизился.

Он пояснил, что ранее Россия могла использовать десятки баллистических ракет в ходе одного удара, но для этого ей пришлось задействовать стратегический запас, который, по оценке Коваленко, составлял около 200–300 ракет и создавался на случай потенциальной войны с НАТО.

"Они уже залезли в стратегический запас и не хотят использовать исключительно российские ракеты. Поэтому вынуждены использовать KN-23", - подчеркнул глава ЦПД в эфире 24 канала.

Северокорейские ракеты KN-23 - новости по теме

Напомним, ГУР сообщило о размещении северокорейского ракетного подразделения в Воронежской области. По данным разведки, в состав подразделения могут войти около 90 военнослужащих, примерно 120 ракет и шесть пусковых установок.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил о первом применении северокорейской ракеты KN-23 во время удара вблизи Кривого Рога. В результате удара погибли шесть человек, среди них трое детей, а вторая ракета разорвалась в поле примерно в 3,5 километра от места попадания первой.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что особую угрозу представляют баллистические ракеты KN-23, которые Россия получает от Северной Кореи.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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