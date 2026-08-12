Отнюдь не "шахматы": как правильно назвать популярную игру на украинском языке

В украинских словарях зафиксирован лишь один вариант названия игры, а привычная многим форма вошла в обиход через русский язык.

https://glavred.info/culture/otnyud-ne-shahmaty-kak-pravilno-nazvat-populyarnuyu-igru-na-ukrainskom-yazyke-10787609.html Ссылка скопирована

Как правильно называть игру "шахматы" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Какая форма названия игры правильна на украинском языке

Откуда взялся корень "шах" в 18 языках Европы

Почему слово "шахматы" считают калькой

В украинском языке правильным является только одно название игры - "ша́хи". Именно эту форму фиксируют словари, её используют в учебниках, спортивных федерациях и СМИ, тогда как вариант "шахматы" к нормативной лексике не относится, пишет 24 Канал.

Корень названия - персидский. Слово "шах" означало "правитель", "царь", то есть титул монарха, и от него же произошел шахматный термин, обозначающий ситуацию угрозы королю.

Нормативными считаются словосочетания: "грати в шахи", "шахова партія", "шахова дошка (шахівниця)", "шаховий турнір", "шахіст", "шахістка".

Откуда взялся персидский корень в 18 языках Европы

Украинский язык здесь не уникален: большинство европейских языков построили название игры именно на основе "шах". Это немецкое Schach, польское szachy, чешское и словацкое šachy, словенское и хорватское šah, сербское шах, болгарское шах, румынское șah, венгерское sakk, нидерландское schaken, датское skak, шведское schack, норвежское sjakk, финское shakki, латышское šahs и греческое σκάκι.

Отдельная группа языков пошла другим путём. Английское chess и французское échecs выводятся из старофранцузского esches, которое также имеет персидские корни; испанское ajedrez и португальское xadrez происходят от арабского الشطرنج (аш-шатрандж) - названия игры, попавшей в Европу через арабский мир. Итальянское scacchi сформировалось от средневекового латинского scaccus, также связанного с персидским "шах". Больше всего выделяется эстонское - male.

Вариант "шахматы" закрепился в украинской речи под влиянием русского языка; подобное звучание имеет литовская форма šachmatai. Показательно, что в самой России языковеды не имеют единой позиции относительно происхождения этого слова.

Распространенная интерпретация - сочетание персидского "шах" и арабского "мат", что дает значение "беспомощный владыка" или "побежденный царь". Специалисты, однако, отмечают, что такая этимология ошибочна уже потому, что механически соединяет элементы двух разных языков. По версии Осипова В.Д., форма возникла из боевого вызова "шаг на ты", ведь игра имитировала военный поединок.

Интересные факты о "шахах"

Игра относится к древнейшим настольным играм: её возникновение относят к Индии примерно полторы тысячи лет назад, а прямой предшественницей называют чатурангу. Из Персии она попала в арабский мир, а оттуда - в Европу, принеся с собой и корень названия.

Размер доски остаётся неизменным на протяжении веков - 64 светлые и тёмные клетки и по 16 фигур у каждой стороны, хотя существуют и круглые варианты, и версии на трёх игроков.

Теоретически самая длинная партия по современным правилам может длиться более 8 800 ходов, тогда как реальный официальный рекорд - 272 хода. Самое быстрое поражение известно как "мат дурака" - два хода.

Гарри Каспаров стал самым молодым чемпионом мира в 22 года в 1985-м и удерживал титул более 15 лет. Норвежец Магнус Карлсен славится игрой без доски: он способен удерживать в памяти десятки позиций одновременно.

Количество возможных партий превышает количество атомов в видимой Вселенной, поэтому две идентичные партии случаются крайне редко. Общее количество игроков в мире - более 600 миллионов, что ставит "шахи" в один ряд с футболом по популярности. Международный день "шах" отмечается 20 июля - в честь основания Всемирной шахматной федерации (FIDE) в 1924 году.

Интересное по теме:

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред