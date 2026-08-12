Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Отнюдь не "шахматы": как правильно назвать популярную игру на украинском языке

Дарья Пшеничник
12 августа 2026, 05:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
В украинских словарях зафиксирован лишь один вариант названия игры, а привычная многим форма вошла в обиход через русский язык.
Отнюдь не
Как правильно называть игру "шахматы" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Какая форма названия игры правильна на украинском языке
  • Откуда взялся корень "шах" в 18 языках Европы
  • Почему слово "шахматы" считают калькой

В украинском языке правильным является только одно название игры - "ша́хи". Именно эту форму фиксируют словари, её используют в учебниках, спортивных федерациях и СМИ, тогда как вариант "шахматы" к нормативной лексике не относится, пишет 24 Канал.

Корень названия - персидский. Слово "шах" означало "правитель", "царь", то есть титул монарха, и от него же произошел шахматный термин, обозначающий ситуацию угрозы королю.

Нормативными считаются словосочетания: "грати в шахи", "шахова партія", "шахова дошка (шахівниця)", "шаховий турнір", "шахіст", "шахістка".

Откуда взялся персидский корень в 18 языках Европы

Украинский язык здесь не уникален: большинство европейских языков построили название игры именно на основе "шах". Это немецкое Schach, польское szachy, чешское и словацкое šachy, словенское и хорватское šah, сербское шах, болгарское шах, румынское șah, венгерское sakk, нидерландское schaken, датское skak, шведское schack, норвежское sjakk, финское shakki, латышское šahs и греческое σκάκι.

Отдельная группа языков пошла другим путём. Английское chess и французское échecs выводятся из старофранцузского esches, которое также имеет персидские корни; испанское ajedrez и португальское xadrez происходят от арабского الشطرنج (аш-шатрандж) - названия игры, попавшей в Европу через арабский мир. Итальянское scacchi сформировалось от средневекового латинского scaccus, также связанного с персидским "шах". Больше всего выделяется эстонское - male.

Вариант "шахматы" закрепился в украинской речи под влиянием русского языка; подобное звучание имеет литовская форма šachmatai. Показательно, что в самой России языковеды не имеют единой позиции относительно происхождения этого слова.

Распространенная интерпретация - сочетание персидского "шах" и арабского "мат", что дает значение "беспомощный владыка" или "побежденный царь". Специалисты, однако, отмечают, что такая этимология ошибочна уже потому, что механически соединяет элементы двух разных языков. По версии Осипова В.Д., форма возникла из боевого вызова "шаг на ты", ведь игра имитировала военный поединок.

Интересные факты о "шахах"

Игра относится к древнейшим настольным играм: её возникновение относят к Индии примерно полторы тысячи лет назад, а прямой предшественницей называют чатурангу. Из Персии она попала в арабский мир, а оттуда - в Европу, принеся с собой и корень названия.

Размер доски остаётся неизменным на протяжении веков - 64 светлые и тёмные клетки и по 16 фигур у каждой стороны, хотя существуют и круглые варианты, и версии на трёх игроков.

Теоретически самая длинная партия по современным правилам может длиться более 8 800 ходов, тогда как реальный официальный рекорд - 272 хода. Самое быстрое поражение известно как "мат дурака" - два хода.

Гарри Каспаров стал самым молодым чемпионом мира в 22 года в 1985-м и удерживал титул более 15 лет. Норвежец Магнус Карлсен славится игрой без доски: он способен удерживать в памяти десятки позиций одновременно.

Количество возможных партий превышает количество атомов в видимой Вселенной, поэтому две идентичные партии случаются крайне редко. Общее количество игроков в мире - более 600 миллионов, что ставит "шахи" в один ряд с футболом по популярности. Международный день "шах" отмечается 20 июля - в честь основания Всемирной шахматной федерации (FIDE) в 1924 году.

Интересное по теме:

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новороссийск всю ночь под ударом: ВСУ пытались сорвать запуск ракет по Украине - мониторы

Новороссийск всю ночь под ударом: ВСУ пытались сорвать запуск ракет по Украине - мониторы

07:24Война
РФ атаковала Запорожье: мощный пожар вспыхнул в Эпицентре, 1200 потребителей без света

РФ атаковала Запорожье: мощный пожар вспыхнул в Эпицентре, 1200 потребителей без света

06:42Война
Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с США

Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с США

01:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла сидя на диване: в РФ скончалась популярная актриса-балерина

Умерла сидя на диване: в РФ скончалась популярная актриса-балерина

Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Китайский гороскоп на завтра, 12 августа: Драконам - просьбы, Лошадям - прощания

Китайский гороскоп на завтра, 12 августа: Драконам - просьбы, Лошадям - прощания

Последние новости

07:24

Новороссийск всю ночь под ударом: ВСУ пытались сорвать запуск ракет по Украине - мониторы

06:42

РФ атаковала Запорожье: мощный пожар вспыхнул в Эпицентре, 1200 потребителей без светаФотоВидео

05:55

Бандерас сделал неожиданное признание об инфаркте: "Смерть подбирается близко"

05:11

Отнюдь не "шахматы": как правильно назвать популярную игру на украинском языке

04:29

Жареные баклажаны получатся как в ресторане: секрет всего в одном ингредиенте

Путин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму РФПутин допустил фатальную ошибку: Преображенский – о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму РФ
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки в чайном саду за 35 с

03:45

Солнечное затмение таит серьезную угрозу: предупреждение о фатальной ошибке

03:25

Заброшенный уголок сада: как превратить хлам в цветущую клумбу

02:43

Успех уже близко: какие знаки зодиака скоро получат заслуженную награду

Реклама
02:17

С какой стороны стоять и как пропускать людей на эскалаторе — правила этикета

01:05

Шаг к завершению войны: важное заявление Зеленского о переговорах с СШАВидео

11 августа, вторник
23:59

Что обрезать в саду до начала холодов: августовский уход для пышного цветения

23:58

Комфортный сон в сильную жару: раскрыто неожиданно простое правилоВидео

23:35

Скумбрия получится настоящим ресторанным шедевром: что добавить перед запеканием

23:18

Звездный футболист Роналду наконец-то женился: первые фото

23:13

РФ устроила массированную атаку: "прилет" остановил важный объект газодобычи

22:47

Дата рождения может раскрыть карму прошлых жизней: какой урок несет душа

22:34

Как выбрать сладкую дыню за несколько секунд: один трюк выдаст спелый плод

22:17

"Путин хочет забомбить Украину": прогноз новых массированных обстреловВидео

22:14

Зачем нужны загадочные белые полосы на окне: простой способ избежать беды

Реклама
21:59

Слива отблагодарит обильным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

21:48

Главный звездопад 2026 года будет особенным: когда и где украинцы могут его увидеть

21:15

Влюбляла в себя миллионеров: раскрыты тайны самой известной шпионки 21 века

21:06

РФ готовит масштабную мобилизацию: Зеленский раскрыл план Путина и назвал сроки

21:02

Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежестьВидео

20:41

Сода против уксуса: какое средство лучше подходит для домашней уборки

20:32

Украинцы могут остаться без воды и света: тревожный прогноз на отопительный сезон

20:25

Бунт против режима Путина: раскрыт единственный реальный сценарий для РФВидео

20:12

Полки опустели после ударов РФ: когда вернутся товары и возрастут ли ценыФото

20:00

Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

19:50

"Украинцы "выгребают": раскрыта причина антиукраинской истерии в Польше

19:47

В РФ опасаются украинских массированных ракетных ударов – ответить не получится

19:10

Кремль хочет резко увеличить численность армии: Денисенко назвал цифры и главную цель Россиимнение

19:03

Известковый налет в унитазе растворится за несколько минут — лайфхак с фольгой

19:00

Летнее нашествие: почему мухи "атакуют" дома и как выгнать их за 5 минут

18:28

Тест на внимательность: нужно найти число 8881 среди 8831 за 12 секунд

18:23

Больше никакой соды и уксуса: как моментально избавиться от запаха из раковиныВидео

18:20

Как летом хранить огурцы, чтобы они оставались свежими несколько недель — лайфхак

18:07

В начале или в конце: когда нужно солить картофель, чтобы он был хрустящим

17:40

Письмо о крупном наследстве сначала кинули в мусор: семья не знала главного

Реклама
17:37

Много погибших и раненых: РФ атаковала "Запорожсталь", завод приостановил работу

17:28

Армия РФ продвинулась на ключевом направлении: что происходит на фронте

17:24

Большинство ошибается: чем на самом деле отличаются куры с желтой и белой кожейВидео

16:59

Дети рождаются умными: ученые удивили результатам исследования беременных

16:57

Как с первого раза выбрать идеальный арбуз: точный признак сладостиВидео

16:57

Кусты ежевики будут усыпаны крупными ягодами: что нужно сделать в августе

16:55

Почему 12 августа нельзя петь песни и веселиться: какой церковный праздник

16:40

В старейшем метро нашли странные вещи: что хранят в "особом" складеВидео

16:35

Вишня засыхает, а абрикос "горит" на солнце: как спасти деревьяВидео

16:32

Популярная Тик-Ток блогерша не перенесла хейта: ушла прямо в прямом эфире

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости Запорожья
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять