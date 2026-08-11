Главный звездопад 2026 года будет особенным: когда и где украинцы могут его увидеть

Вы узнаете:
- Когда в Украине будет виден метеорный поток
- Что на самом деле называют "падающими звездами"
В августе украинцы смогут наблюдать один из самых ярких метеорных потоков года - Персеиды. Лучший момент для наблюдения придется на ночь с 12 на 13 августа.
Главред узнал, что при благоприятных условиях в небе можно будет увидеть до нескольких десятков метеоров в час. Об этом в TikTok рассказал украинский блогер под ником "Характерник".
По его словам, в этом году наблюдению за метеорным потоком будет способствовать фаза Луны, которая практически не помешает любоваться ночным небом.
Больше всего шансов увидеть метеоры будет за пределами городов, где искусственное освещение значительно меньше влияет на видимость ночного неба.
Что такое метеорный поток Персеиды
Персеиды - это метеорный поток, который ежегодно можно наблюдать в августе. Несмотря на распространенное название "падающие звезды", на самом деле речь идет не о звездах.
"Это крошечные частицы космической пыли, которые с огромной скоростью врезаются в атмосферу Земли и сгорают. Именно их мы и называем падающими звездами", - пояснил блогер.
Смотрите видео о летнем метеорном потоке:
@kharakternyk_show
Крупнейший метеорный поток года♬ оригинальная аудиозапись - kharakternyk_show
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Об источнике: Характерник
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