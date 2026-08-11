'Украинцы 'выгребают': раскрыта причина антиукраинской истерии в Польше

В Польше на внутреннем уровне присутствует линия раздувания антиукраинских настроений, считает Виталий Кулик.

https://glavred.info/ukraine/ukraincy-vygrebayut-raskryta-prichina-antiukrainskoy-isterii-v-polshe-10787654.html Ссылка скопирована

В Польше меняется отношение к украинцам / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Кулика:

Украинцы потеснили поляков на рынке труда

Поляки считают, что они содержат украинцев

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик ответил на вопрос о росте градуса ненависти к украинцам в Польше.

"Украинцев в Польше стало много. Они претендуют на часть рабочих мест. Украинцы быстро ассимилируются в политическом плане – подчеркиваю, не в национальном, а в политическом. То есть украинцы, имея карту поляка, претендуют на польское гражданство. Вполне вероятно, что со временем украинцы снова будут представлены в польском парламенте, как это уже было в 90-х годах, когда украинцы были представлены в Сейме", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, на сегодняшний день украинцы потеснили поляков на рынке труда, и в Польше это ощущают.

"Говорить, что этим мы провоцируем агрессию, можно лишь очень условно. Поляки начинают платить больше: у них повысились тарифы, они платят больше налогов, и это они связывают с войной в Украине и украинцами. Поляки считают, что они содержат украинцев", - пояснил он.

В то же время собеседник согласен с мнение о том, что в Польше присутствует линия раздувания антиукраинских настроений внутри польского политикума.

"Конечно, не стоит забывать и о том, что среди украинцев, выехавших в Польшу, есть "бычары", которые ведут себя неадекватно. Так они вели себя в Украине, так они ведут себя и в Польше – из-за этого и "выгребают" и здесь, и в Польше", - добавил Кулик.

Скандал с Польшей: историк назвал причину

Историк и народный депутат Владимир Вятрович объяснил, чем, по его мнению, обусловлено усиление антиукраинской риторики в Польше. Бывший глава Украинского института национальной памяти считает, что нынешние настроения в польском обществе формировались не один год.

По словам Вятровича, на протяжении последних двух десятилетий польские политики активно обращались к спорным страницам общей истории двух стран, продвигая версии событий, связанные с обвинениями украинских националистов в геноциде.

Историк считает, что сформированная таким образом общественная позиция сегодня становится инструментом внутренней политики. Негативная риторика в отношении Украины, по его оценке, позволяет польским политикам укреплять свои позиции, привлекать внимание избирателей и получать политические дивиденды.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Тогда в соцсетях публично разъяснили, что это решение связано с присвоением подразделению Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА".

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий обнародовал подробности. По его словам, лишение ордена было взвешенным шагом после предоставления Украине времени на изменение позиции относительно названия подразделения УПА, при этом польская сторона отвергает обвинения в стратегической ошибке.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский отправил орден Белого орла президенту Польши "Новой почтой". Владимир Зеленский объяснил, почему вернул Польше орден Белого орла, и высказался о будущем украинско-польских отношений.

Читайте также:

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред