Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Украинцы "выгребают": раскрыта причина антиукраинской истерии в Польше

Алексей Тесля
11 августа 2026, 19:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Польше на внутреннем уровне присутствует линия раздувания антиукраинских настроений, считает Виталий Кулик.
'Украинцы 'выгребают': раскрыта причина антиукраинской истерии в Польше
В Польше меняется отношение к украинцам / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Кулика:

  • Украинцы потеснили поляков на рынке труда
  • Поляки считают, что они содержат украинцев

Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик ответил на вопрос о росте градуса ненависти к украинцам в Польше.

"Украинцев в Польше стало много. Они претендуют на часть рабочих мест. Украинцы быстро ассимилируются в политическом плане – подчеркиваю, не в национальном, а в политическом. То есть украинцы, имея карту поляка, претендуют на польское гражданство. Вполне вероятно, что со временем украинцы снова будут представлены в польском парламенте, как это уже было в 90-х годах, когда украинцы были представлены в Сейме", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

По словам эксперта, на сегодняшний день украинцы потеснили поляков на рынке труда, и в Польше это ощущают.

"Говорить, что этим мы провоцируем агрессию, можно лишь очень условно. Поляки начинают платить больше: у них повысились тарифы, они платят больше налогов, и это они связывают с войной в Украине и украинцами. Поляки считают, что они содержат украинцев", - пояснил он.

В то же время собеседник согласен с мнение о том, что в Польше присутствует линия раздувания антиукраинских настроений внутри польского политикума.

"Конечно, не стоит забывать и о том, что среди украинцев, выехавших в Польшу, есть "бычары", которые ведут себя неадекватно. Так они вели себя в Украине, так они ведут себя и в Польше – из-за этого и "выгребают" и здесь, и в Польше", - добавил Кулик.

Скандал с Польшей: историк назвал причину

Историк и народный депутат Владимир Вятрович объяснил, чем, по его мнению, обусловлено усиление антиукраинской риторики в Польше. Бывший глава Украинского института национальной памяти считает, что нынешние настроения в польском обществе формировались не один год.

По словам Вятровича, на протяжении последних двух десятилетий польские политики активно обращались к спорным страницам общей истории двух стран, продвигая версии событий, связанные с обвинениями украинских националистов в геноциде.

Историк считает, что сформированная таким образом общественная позиция сегодня становится инструментом внутренней политики. Негативная риторика в отношении Украины, по его оценке, позволяет польским политикам укреплять свои позиции, привлекать внимание избирателей и получать политические дивиденды.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Тогда в соцсетях публично разъяснили, что это решение связано с присвоением подразделению Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА".

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий обнародовал подробности. По его словам, лишение ордена было взвешенным шагом после предоставления Украине времени на изменение позиции относительно названия подразделения УПА, при этом польская сторона отвергает обвинения в стратегической ошибке.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский отправил орден Белого орла президенту Польши "Новой почтой". Владимир Зеленский объяснил, почему вернул Польше орден Белого орла, и высказался о будущем украинско-польских отношений.

Читайте также:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Польши Виталий Кулик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин хочет забомбить Украину": прогноз новых массированных обстрелов

"Путин хочет забомбить Украину": прогноз новых массированных обстрелов

22:17Украина
РФ готовит масштабную мобилизацию: Зеленский раскрыл план Путина и назвал сроки

РФ готовит масштабную мобилизацию: Зеленский раскрыл план Путина и назвал сроки

21:06Война
Украинцы могут остаться без воды и света: тревожный прогноз на отопительный сезон

Украинцы могут остаться без воды и света: тревожный прогноз на отопительный сезон

20:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чего

Украинцам советуют распылять уксус у входной двери: для чего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с арбузом за 29 с

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

Китайский гороскоп на завтра, 12 августа: Драконам - просьбы, Лошадям - прощания

Китайский гороскоп на завтра, 12 августа: Драконам - просьбы, Лошадям - прощания

Урожай томатов резко пойдет вверх: садоводы раскрыли простую хитрость

Урожай томатов резко пойдет вверх: садоводы раскрыли простую хитрость

Последние новости

22:17

"Путин хочет забомбить Украину": прогноз новых массированных обстрелов

22:14

Зачем нужны загадочные белые полосы на окне: простой способ избежать беды

21:59

Слива отблагодарит обильным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

21:48

Главный звездопад 2026 года будет особенным: когда и где украинцы могут его увидеть

21:15

Влюбляла в себя миллионеров: раскрыты тайны самой известной шпионки 21 века

"Могут лишиться бронирования за один день": юрист - об изменениях в мобилизации осенью«Могут лишиться бронирования за один день»: юрист - об изменениях в мобилизации осенью
21:06

РФ готовит масштабную мобилизацию: Зеленский раскрыл план Путина и назвал сроки

21:02

Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежестьВидео

20:41

Сода против уксуса: какое средство лучше подходит для домашней уборки

20:32

Украинцы могут остаться без воды и света: тревожный прогноз на отопительный сезон

Реклама
20:25

Бунт против режима Путина: раскрыт единственный реальный сценарий для РФВидео

20:12

Полки опустели после ударов РФ: когда вернутся товары и возрастут ли ценыФото

20:00

Роковой год уже близко: утерянное письмо ученого "предсказало" будущее

19:50

"Украинцы "выгребают": раскрыта причина антиукраинской истерии в Польше

19:47

В РФ опасаются украинских массированных ракетных ударов – ответить не получится

19:10

Кремль хочет резко увеличить численность армии: Денисенко назвал цифры и главную цель Россиимнение

19:03

Известковый налет в унитазе растворится за несколько минут — лайфхак с фольгой

19:00

Летнее нашествие: почему мухи "атакуют" дома и как выгнать их за 5 минут

18:28

Тест на внимательность: нужно найти число 8881 среди 8831 за 12 секунд

18:23

Больше никакой соды и уксуса: как моментально избавиться от запаха из раковиныВидео

18:20

Как летом хранить огурцы, чтобы они оставались свежими несколько недель — лайфхак

Реклама
18:07

В начале или в конце: когда нужно солить картофель, чтобы он был хрустящим

17:40

Письмо о крупном наследстве сначала кинули в мусор: семья не знала главного

17:37

Много погибших и раненых: РФ атаковала "Запорожсталь", завод приостановил работу

17:28

Армия РФ продвинулась на ключевом направлении: что происходит на фронте

17:24

Большинство ошибается: чем на самом деле отличаются куры с желтой и белой кожейВидео

16:59

Дети рождаются умными: ученые удивили результатам исследования беременных

16:57

Как с первого раза выбрать идеальный арбуз: точный признак сладостиВидео

16:57

Кусты ежевики будут усыпаны крупными ягодами: что нужно сделать в августе

16:55

Почему 12 августа нельзя петь песни и веселиться: какой церковный праздник

16:40

В старейшем метро нашли странные вещи: что хранят в "особом" складеВидео

16:35

Вишня засыхает, а абрикос "горит" на солнце: как спасти деревьяВидео

16:32

Популярная Тик-Ток блогерша не перенесла хейта: ушла прямо в прямом эфире

16:16

Украина скрыла информацию о количестве ракет РФ во время атак: СМИ выяснили, почему

16:10

"Вульгарность и жлобство": Олег Скрипка резко высказался о "грешках" украинцев

16:06

На Киевщине произошла экологическая катастрофа: в ОВА сделали тревожное заявление

16:02

Жизель Бюндхен поделилась редким фото своего 18-месячного сына

15:54

В Украину вернут прах Евгения Коновальца - детали

15:50

Доллар полетел вверх, а евро резко упал после взлета: курс валют на 12 августа

15:44

Роскошные "Пеньочки" на ужин: рецепт сочных фаршированных кабачков

15:43

Украинцев призвали насыпать в унитаз немного стирального порошка: для чего это нужно

Реклама
15:41

Дженнифер Лопес примерила образ пин-ап дивы в откровенном бикини

15:37

Зачем опытные хозяйки посыпают картофельную шелуху содой: хитрый лайфхакВидео

15:16

Муж рыдал: Наталка Денисенко показала фото со свадьбыФото

15:06

Что носить осенью 2026: 5 подсказок стилиста для трендового шопингаВидео

15:06

Жизнь трех знаков изменится к лучшему уже сегодня: кого ждет прорыв

14:58

"Новая Почта" будет работать по-новому: компания переходит на спецмодель сортировки

14:57

Магнитная буря 5-балльного уровня накрывает Землю: как долго продлится шторм G1

14:18

45-летняя Джессика Альба поразила фигурой в крошечном бикини

14:16

Главные правила августа для малины: почему одни кусты надо обрезать, а другие – не трогать

14:14

"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда": как правильно сказать на украинскомВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости Житомира
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять