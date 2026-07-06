'Антиукраинская истерия': Вятрович раскрыл причины громкого скандала с Польшей

Рост рейтинга президента Польши Кароля Навроцкого основан исключительно на антиукраинских заявлениях, подчеркнул Владимир Вятрович.

https://glavred.info/ukraine/antiukrainskaya-isteriya-vyatrovich-raskryl-prichiny-gromkogo-skandala-s-polshey-10778519.html Ссылка скопирована

В Польше повышают градус антиукраинской истерии / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Вятровича:

Польские политики пожинают плоды антиукраинской истерии

Рост рейтинга Навроцкого основан на антиукраинских заявлениях

Историк, бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович прокомментировал вопрос о том, почему нынешние польские власти активно раздувают антиукраинскую истерию.

"Потому что на протяжении около 20 лет польские политики насыщали польское общество антиукраинскими нарративами, сформированными вокруг мифической концепции о геноциде, организованном украинскими националистами. И сейчас они с удовольствием пожинают плоды этой антиукраинской истерии, которая дает им возможность извлекать политические дивиденды", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Народный депутат отметил, что рост рейтинга президента Польши Кароля Навроцкого основан исключительно на антиукраинских заявлениях.

"К сожалению, это уже является отражением тех настроений, которые на данный момент преобладают в польском обществе", - сказал он.

По словам собеседника, изменить это каким-либо образом с украинской стороны невозможно.

"Ни давлением на Польшу, ни уступками со стороны Польши мы не изменим ситуацию в польском обществе. К сожалению, здесь возможны изменения только благодаря позиции самих поляков. Слава Богу, уже есть адекватные заявления. Например, недавно мы видели совместное заявление епископов Католической церкви - украинской и польской. Именно такие инициативы могут остановить эту антиукраинскую волну, которая пока что приносит выгоду большинству польских политиков", - добавил Вятрович.

Отказ от польских наград: что произошло

Третий президент Украины Виктор Ющенко объявил об отказе от польского ордена Белого орла. Такое решение он объяснил несогласием с инициативами, связанными с пересмотром решения о награждении президента Украины Владимира Зеленского.

Ющенко заявил, что после действий польской стороны больше не считает возможным оставаться среди кавалеров ордена Белого орла, которым был удостоен еще в 1997 году.

Впоследствии аналогичное решение принял и пятый президент Украины Петр Порошенко, также отказавшись от польской государственной награды.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла. Тогда в соцсетях публично разъяснили, что это решение связано с присвоением подразделению Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА".

Напомним, ранее глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий обнародовал подробности. По его словам, лишение ордена было взвешенным шагом после предоставления Украине времени на изменение позиции относительно названия подразделения УПА, при этом польская сторона отвергает обвинения в стратегической ошибке.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский отправил орден Белого орла президенту Польши "Новой почтой". Владимир Зеленский объяснил, почему вернул Польше орден Белого орла, и высказался о будущем украинско-польских отношений.

Читайте также:

О персоне: Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (2014-2019), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред