Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович - о Бандере и Украинском национальном пантеоне

Анастасия Заремба
3 июля 2026, 13:11обновлено 3 июля, 14:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Перезахоронение будет возможно только по истечении 20 лет со дня смерти, чтобы не поддаваться влиянию временных политических тенденций, пояснил Вятрович.
Владимир Вятрович, пантеон
Не все украинские президенты смогут быть перезахоронены в украинском Пантеоне - Вятрович / Коллаж: Главред

1 июля Верховная Рада приняла закон об Украинском национальном пантеоне, который должен стать символическим пространством памяти о людях, которые в разные эпохи создавали украинскую государственность, культуру, армию и национальную идею. Идея создания такого Пантеона обсуждалась еще со времен президентства Виктора Ющенко, впоследствии к ней возвращались после Революции Достоинства, однако только сейчас она получила законодательное оформление. В то же время вокруг будущего Пантеона уже возникают острые дискуссии - как по поводу критериев отбора личностей, так и из-за реакции со стороны Польши, где часть политиков увидела в украинском проекте потенциальную угрозу для исторического диалога.

О том, как будет формироваться список лиц для перезахоронения, почему процедура будет сложной, где может расположиться Пантеон, стоит ли Украине учитывать внешнюю реакцию и почему польские политики так болезненно реагируют на украинскую политику памяти, в интервью Главреду рассказал историк, бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович.

Закон об Украинском национальном пантеоне на данный момент уже принят в целом. Как вы оцениваете концепцию этого закона? Это завершение той идеи, которую вы в свое время начинали?

видео дня

Да, закон принят в целом. Его уже подписал председатель Верховной Рады, и он направлен на подпись президенту, который также заявил, что подпишет его в кратчайшие сроки. Я очень рад, потому что для меня это завершение почти 25-летнего пути, который начался еще во времена Ющенко. Если точнее, на личном уровне это началось примерно 25 лет назад, а в 2007 году президент Ющенко впервые озвучил это уже как возможную инициативу со стороны главы государства.

Затем был, возможно, 2015 год, когда Верховная Рада приняла соответствующее постановление. Затем в 2015 году, в конце концов, президент Порошенко подписал соответствующий указ. Ну и, наконец, как видите, мы пришли к закону, в основе которого лежит концепция, разрабатывавшаяся еще в Украинском институте национальной памяти в 2015-2017 годах.

Перед принятием закона вы заявляли журналистам, что кандидатуры деятелей, которых могут внести в Пантеон, будет утверждать Верховная Рада. Не могли бы вы разъяснить, как будет проходить процесс представления этих кандидатур на рассмотрение Верховной Рады? И будет ли какое-то общественное обсуждение?

В первую очередь уже прописаны критерии, кто это может быть. Не кто это обязательно должен быть, а кто может быть. Например, есть такая категория, как президенты Украины и главнокомандующие украинской армии с начала войны за независимость в 2014 году. Но это опять-таки не означает, что обязательно все нынешние президенты будут перезахоронены. Они могут быть, но не обязательно будут.

Один точно не будет - Янукович, потому что в законе предусмотрены статьи, которые не позволяют человеку, признанному судом предателем, быть перезахороненным. Итак, в законе прописаны критерии. Это должны быть руководители различных форм украинского государства на протяжении всей истории - со времен Руси до наших дней. Это командующие украинской армией, включая главнокомандующих с 2014 года. Это деятели культуры, науки и так далее.

Далее будет создана специальная комиссия, которая будет рассматривать предложения. Работу комиссии будет координировать Украинский центр национальной памяти как центральный орган исполнительной власти. Я думаю, что в комиссию могут подаваться предложения по результатам общественного обсуждения. Комиссия по итогам формирует список, который подается в парламент.

Далее парламент должен проголосовать. То есть это принимается в качестве приложения к данному закону - потребуется 226 голосов "за", чтобы утвердить включение тех или иных фамилий. И после этого окончательное завершение процесса - это подписание президентом в качестве закона. Мы сознательно сделали такую сложную процедуру для того, чтобы не произошла девальвация этого места. Еще один важный момент: мы установили 20-летний срок, то есть перезахоронение будет возможно только по истечении 20 лет со дня смерти - чтобы, опять же, не поддаваться временным политическим тенденциям.

То есть, если, например, говорить об одном из президентов Украины - Леониде Кравчуке, то должно пройти 20 лет, чтобы его кандидатура могла рассматриваться?

Да, должно пройти 20 лет. И тогда, по результатам рассмотрения, должна быть положительная оценка сначала комиссии, затем одобрение парламентом, а после этого - подписание президентом.

Известно ли уже место, где может располагаться Национальный пантеон? Официально заявлялось, что это будет в Киеве.

Собственно, закон содержит только формулировку о центре Киева. Но параллельно с законом уже началась работа. В разработке закона участвовали представители исполнительной власти, в частности Минкульт. Скажу, что уже рассматривается одно конкретное место. Как только будут решены некоторые бюрократические вопросы, его озвучат. Это хорошее место в центре, над Днепром. Пока это все, что могу сказать.

Как вы думаете, сколько времени может потребоваться на согласование всех этих моментов, касающихся места?

Я думаю, что недолго. Возможно, неделя, возможно, месяц. Как я уже говорил, представители исполнительной власти принимали участие в разработке закона, поэтому параллельно готовились и подзаконные акты. С формальной точки зрения они могут быть запущены только сейчас, после подписания закона президентом. Но по сути готовность к тому, чтобы запустить этот процесс, уже есть. Судя по тому, как руководство государства заявило о готовности к быстрым и эффективным действиям, я думаю, это должно ускорить вращение бюрократических колес.

Хочу вернуться к критериям включения исторических деятелей в Пантеон. В законопроекте речь идет о включении правителей от Руси до современной Украины. Если говорить о таких личностях, как Богдан Хмельницкий или Иван Мазепа, мы сейчас наблюдаем неоднозначную международную реакцию. Как государство будет это преподносить?

Названные вами две личности напомнили мне еще об одном важном аспекте. Речь идет о перезахоронении, то есть в случае, если есть реальная могила.

Перезахоронение будет касаться только тех, чьи места захоронения не являются отдельными местами памяти. Условно говоря, Шевченко никто не будет перезахоронять из Канева, потому что это значимое место памяти, и оно должно остаться там.

Но очень часто бывают случаи, когда у нас нет могил, как в упомянутых вами случаях с Хмельницким и Мазепой. Возможно, мы когда-нибудь их найдем, но до того момента, пока их не нашли, может быть символическая могила - кенотаф.

Что касается реакции за рубежом, я не думаю, что Украинский национальный пантеон должен быть предметом каких-либо межгосударственных переговоров. Точно так же, как в случае с польским национальным пантеоном, французским Пантеоном в Париже, пантеонами в Лиссабоне, Португалии или в Кракове на Вавеле - сами эти страны и народы решали, кого им перезахоронить. Я уверен, что украинцы имеют такое же право.

Если уж говорить о Польше, которую вы также упомянули, то после принятия закона прозвучала реакция о том, что это якобы новый виток эскалации. Перед голосованием в украинской газете "Rzeczpospolita" также появилась публикация о польских предложениях. Как вы думаете, почему Польша так реагирует?

Очень показательная, кстати, публикация. То, что происходит в Польше, - это не эскалация, а истерика со стороны Польши, которая на самом деле обусловлена исключительно внутрипольскими условиями.

Публикацией в "Rzeczpospolita" нам предлагают общих польско-украинских героев. То есть, по мнению польских политиков, могут быть польские герои, могут быть польско-украинские герои, но не может быть украинских героев. Это именно то, с чем украинцы не собираются соглашаться. Мы, конечно, не против чествовать каких-то общих героев, но то, кто будет героем именно для украинцев, будут решать только украинцы.

Очень показательна и новая волна истерики вокруг Пантеона. Например, заявление представителя офиса президента Навроцкого заключалось в том, что они внимательно изучат текст документа и список тех лиц, которые будут перезахоронены.

Так вот, текст документа уже с воскресенья был доступен онлайн. Его можно было изучить и убедиться, что никакого списка он не содержит. Но, похоже, польских политиков это не интересует. Их интересует просто дальнейшая накрутка своего общества на тему того, что якобы в Украине кто-то будет чествовать каких-то антипольских деятелей.

В целом это какая-то чрезмерная польская надменность, которая проявляется в том, что почему-то существует уверенность, будто такой глобальный для украинцев и их истории проект, как Национальный пантеон, в котором должны быть перезахоронены важнейшие деятели всей истории Украины, почему-то должен восприниматься как антипольский проект. Это абсурд, который свидетельствует лишь о неадекватности польской реакции.

Почему, по вашему мнению, они сейчас так активно раздувают эту тему?

Потому что на протяжении около 20 лет польские политики насыщали польское общество антиукраинскими нарративами, сформированными вокруг мифической концепции о геноциде, организованном украинскими националистами. И сейчас они с удовольствием пожинают плоды этой антиукраинской истерии, которая дает им возможность извлекать политические дивиденды. Посмотрите на рост рейтинга Кароля Навроцкого, который основан исключительно на антиукраинских заявлениях. К сожалению, это уже является отражением тех настроений, которые на данный момент преобладают в польском обществе.

Изменить это каким-либо образом с украинской стороны невозможно. Ни давлением на Польшу, ни уступками со стороны Польши мы не изменим ситуацию в польском обществе. К сожалению, здесь возможны изменения только благодаря позиции самих поляков.

Слава Богу, уже есть адекватные заявления. Например, недавно мы видели совместное заявление епископов Католической церкви - украинской и польской. Именно такие инициативы могут остановить эту антиукраинскую волну, которая пока что приносит выгоду большинству польских политиков.

Возможна ли ситуация, когда одна и та же историческая фигура - без привязки к конкретным фамилиям, хотя поляки активно говорят о Степане Бандере и других деятелях, - в Украине будет удостоена государственного чествования и, например, будет в Пантеоне, а Польша при этом будет придерживаться своей линии? Насколько это в перспективе может стать проблемой?

На самом деле это норма европейской истории, когда герои одного народа являются почти преступниками для другого соседнего народа. У нас есть в чем обвинять, если говорить о преступлениях против украинского народа со стороны Юзефа Пилсудского, Романа Дмовского - откровенного фашиста и украинофоба, которого в Польше чтят памятниками, улицами и площадями.

Но уровень взаимного уважения как раз определяется тем, насколько мы позволяем себе договориться не договариваться относительно некоторых героев. То есть мы не навязываем им свое видение их истории и имеем полное право ожидать, что и они не будут считать нормальным навязывать нам свое видение нашей истории.

Вы в начале сказали о 20-летнем пороге - чтобы при рассмотрении кандидатур не было политической целесообразности. Заложен ли в законопроекте механизм, который может не допускать подобных конфликтных ситуаций? Ведь у нас были и будут противоречивые фигуры даже внутри Украины.

Понимаете, Пантеон и закон, который о нем говорит, направлены на достижение внутриукраинского консенсуса. Нам предстоит провести между собой дискуссию о том, кто для нас важен. И закон предусматривает механизмы, чтобы этот консенсус был утвержден в виде голосования в парламенте и подписи президента.

Что касается внешних аспектов, то очевидно, что на часть украинского общества могут влиять какие-то оценки извне. Но внешние факторы никогда не должны быть решающими в том, кого украинцы будут считать своими героями.

А потенциальные риски относительно того, как это будет воспринято за рубежом, учитывались ли при обсуждении и подготовке закона?

Нет, абсолютно нет. Потому что, еще раз подчеркну, это внутриполитическое дело Украины, которое не должно быть предметом каких-либо международных споров. Я не припомню, чтобы велись международные дискуссии по поводу польского, итальянского или парижского Пантеона. Это абсолютно внутреннее дело.

Кстати, буквально недавно во Франции, в парижском Пантеоне, перезахоронили известного историка Марка Блока. Этому предшествовала дискуссия в самой Франции, но никто из зарубежных политиков, не говоря уже о правительствах, не счел нужным обсуждать, правильно ли поступает Франция или нет. Это их суверенное решение.

И последний вопрос. Учитывая, что, как вы сказали, относительно скоро может решиться вопрос с местом, как скоро, по вашему мнению, мы сможем увидеть первую реальную работу над этим?

Дальнейшая работа будет вестись по двум направлениям. Первое - это, собственно, после определения места запуск конкурса на визуальное воплощение того, как должен выглядеть Пантеон. В законе об этом ничего не сказано, это должно быть определено по результатам международного конкурса. А второе направление - это запуск дискуссий, которые завершатся утверждением первого списка.

О персоне: Владимир Вятрович

Владимир Вятрович - историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был председателем Украинского института национальной памяти (2014–2019), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директором архива Службы безопасности Украины (2008–2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Владимир Вятрович УИНП Кароль Навроцкий Украинский национальный пантеон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накрыл мощный атмосферный фронт: синоптик назвала даты непогоды

Украину накрыл мощный атмосферный фронт: синоптик назвала даты непогоды

13:53Синоптик
СБУ превратила в пепел истребители РФ в Крыму: сколько самолетов уничтожено

СБУ превратила в пепел истребители РФ в Крыму: сколько самолетов уничтожено

13:29Война
Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне

13:11Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Где в Украине похоронен древнегреческий герой Ахилл: знают лишь единицы

Где в Украине похоронен древнегреческий герой Ахилл: знают лишь единицы

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветения

Урожай помидоров будет вдвое больше: чем опрыскать томаты во время цветения

Муравьи исчезнут из дома надолго: копеечное средство действует мгновенно

Муравьи исчезнут из дома надолго: копеечное средство действует мгновенно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дамы с собачкой за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дамы с собачкой за 51 с

Жара больше не помешает спать: простой трюк охладит спальню за считанные минуты

Жара больше не помешает спать: простой трюк охладит спальню за считанные минуты

Последние новости

14:33

Подземные города вместо домов: будущее человечества вскоре изменится

14:12

Кум Каменских жестко прошелся по Потапу: "Возникают серьезные вопросы"

14:04

Как спасти урожай от птиц: бюджетные методы, которые действительно работаютВидео

13:53

Украину накрыл мощный атмосферный фронт: синоптик назвала даты непогоды

13:50

Почему в советских квартирах под обои клеили газеты: настоящая причина удивит

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
13:33

Зеленый щит против тараканов: 6 комнатных растений, которые прогонят вредителей

13:29

СБУ превратила в пепел истребители РФ в Крыму: сколько самолетов уничтожено

13:29

Дочь Лорак выехала из России: кто ее забрал

13:21

Бывший прокурор САП: детектив НАБУ, уличенный в переправке уклонистов, был одним из "старожилов" Бюро

Реклама
13:09

"Сын военного": жених Никитюк показал сына, лицо которого скрывали год

13:03

Скрытая цель удара по Киеву: какие сценарии рассматривает РФ и чего ждать дальшеФото

12:56

"НБУ расширяет взаимодействие между партнерами из стран G7", — заявил глава НБУ Андрей Пышный

12:47

Гороскоп Таро на завтра 4 июля: Львам - все получится, Козерогам - заработок

12:45

Мужчина подобрал картину на улице: цена рисунка его ошеломила

12:43

На Курщине взлетело в воздух авто с местной элитой: ранены пять чиновников

12:40

Вкуснее, чем в кафе: быстрый рецепт теста для пиццы с необычным ингредиентом

12:09

Спасет огурцы от жары и болезней: копеечное средство для рекордного урожая до осени

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 4 июля: Лошадям - понимание, Свиньям - сила

11:55

Меладзе тайком получил паспорт новой страны

11:53

Урожай томатов вырастет в три раза: безумный лайфхак с зубной щеткойВидео

Реклама
11:45

Легко достигают вершин: названы даты рождения людей с высоким интеллектом

11:41

Лицензия без газодобычи должна возвращаться государству — Кацуба

11:22

Судьба приготовила подарок пяти знакам зодиака: как не упустить удачу

11:20

В Киеве судьба 10 человек неизвестна: Зеленский раскрыл последствия удара РФФото

11:19

Ливни, град и +8 градусов: когда в Украину придет существенное похолодание

11:15

Один шанс из 10 000: почему выращивание вишни из косточки - это настоящая лотерея

10:57

"Мама выжила чудом": Тала Калатай сообщила о трагедии

10:37

"Заклятый друг" по гороскопу: знаки, которые и любят и ненавидят друг друга одновременно

10:35

Гороскоп на завтра, 4 июля: Тельцам — ссора, Рыбам — радость

10:35

Получили срочный приказ: в Крыму началась эвакуация, чиновники уезжают в РФ

10:29

Землю накрыла магнитная буря красного уровня: сколько продлится шторм

10:26

Только не "слюнявчик": как правильно называть детский защитный фартук на украинском

09:59

"Не рассчиталась": LELEKA рассказала про огромные долги после Евровидения

09:57

Враг прорывается к крайнему форпосту Донетчины: военный объяснил замысел РФ

09:30

Повеяло "Новороссией": у Навроцкого запад Украины назвали "Восточной Малопольшей"

09:25

Ракетная атака на Белгород: в городе пропали свет, вода и интернет - подробностиВидео

08:58

Белые кроссовки снова станут как из магазина: какая простая смесь сработает за 15 минут

08:29

РФ сократила количество ударов по Украине: в ISW указали на тревожный сигнал

08:03

Путин понимает, что проигрывает: у Кремля осталось два варианта в Украине - The Telegraph

07:01

РФ ударила по Кривому Рогу: ракеты прилетели между многоэтажками, есть раненые

Реклама
07:00

"Бедный Киев": Карпюк объяснил, почему были сбиты лишь 4 из 28 баллистических ракетмнение

06:19

Как сохранить аромат и цвет свежей петрушки вплоть до самой зимы: полезный лайфхак

05:55

Потерял больше 14 кг: Бобул раскрыл причину внезапного похудения

05:27

Как отмыть крышку сковороды от жира за 15 минут без дорогих средств — лайфхак

04:32

О неприятном запахе в морозилке можно забыть: поможет простое средство из кухни

04:02

Путин может пойти на новый шаг в войне против Украины: военный предупредил об угрозе

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дамы с собачкой за 51 с

03:30

Судьба готовит приятный поворот для трех знаков зодиака: неудачи будут позади

03:03

Пуговица или красная нить на пороге: почему нельзя игнорировать такие вещи

02:31

Последний шанс уехать: Жданов предупредил о россиян в Крыму о будущей депортации

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять