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ВСУ начали закупать первый украинский КАБ: готовятся еще 10 разработок

Виталий Кирсанов
17 августа 2026, 15:16
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Украинская управляемая авиабомба "Выравниватель" уже прошла необходимые испытания.
В Украине начали закупать первый отечественный КАБ
В Украине начали закупать первый отечественный КАБ / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Разработкой авиабомбы занимается украинская компания DG Industry
  • Боеприпас оснащен боевой частью массой 250 кг
  • Украина разрабатывает около десяти новых образцов высокоточного авиационного вооружения

Украина начала официально закупать для Вооруженных сил новую управляемую авиабомбу отечественного производства. Параллельно украинские разработчики работают примерно над десятью другими перспективными образцами аналогичного вооружения, которые должны помочь сократить преимущество России в применении КАБов.

Об этом рассказал начальник отдела Центрального управления инновационной деятельности ВСУ полковник Владислав Волошин, сообщает "Укринформ".

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По его словам, украинская управляемая авиабомба "Выравниватель" уже прошла необходимые испытания, подтвердила заявленные характеристики и теперь официально закупается для поставок украинским военным.

Эффективность российских КАБов значительно выросла

Волошин отметил, что интенсивность применения управляемых авиабомб российской армией за последнее время существенно увеличилась.

"Среднесуточная эффективность применения КАБов врагом в 2025 году была примерно 180 единиц, а сейчас они уже достигли показателя более 300 единиц в сутки", - сообщил он.

По словам полковника, перед украинской армией стоит задача не только сократить отставание от России по количеству применяемых боеприпасов, но и добиться качественного преимущества.

Украинские модули планирования и коррекции позволяют оснащать обычные авиабомбы системами наведения и превращать их в высокоточное оружие. Такие решения дают возможность наносить удары по объектам противника на значительном удалении от линии фронта.

Украина разрабатывает около десяти новых образцов

Сейчас украинская оборонная промышленность занимается созданием примерно десяти перспективных образцов высокоточного авиационного вооружения.

Волошин подчеркнул, что отечественные разработки обходятся значительно дешевле многих западных аналогов. Это, по его словам, должно упростить масштабирование производства и позволить быстрее наращивать объемы выпуска.

Для испытаний новых авиационных боеприпасов Воздушные силы ВСУ уже выполнили сотни самолето-вылетов.

"Выравниватель" уже закупают для армии

Как отметил Волошин, "Выравниватель" завершил полный цикл необходимых испытаний и подтвердил свою эффективность, после чего было принято решение о его официальной закупке для ВСУ.

Разработкой авиабомбы занимается украинская компания DG Industry. Боеприпас оснащен боевой частью массой 250 кг и предназначен для поражения целей в глубине территории противника.

Заявленная дальность применения "Выравнивателя" составляет от 10 до 130 км. При этом стоимость украинской разработки, по данным ВСУ, почти втрое ниже американской авиабомбы JDAM.

Украинские дроны и их эффективное применение - новости по теме

Как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.

Впервые официально о создании украинской управляемой авиабомбы "Выравниватель" стало известно 18 мая 2026 года.

Также ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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КАБ "Выравниватель"

"Выравниватель" - первая украинская управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ), разработанная компанией DG Industry в рамках оборонного кластера Brave1.

Боеприпас создан с нуля (не является копией советских или западных комплектов) для превращения обычных свободнопадающих бомб в высокоточное оружие.

В мае 2026 года авиабомба успешно прошла испытания, а к августу 2026 года Министерство обороны Украины уже закупило первые партии и запустило её в серийное производство.

Масса боевой части (наполнения) - 250 кг. Стоимость производства "Выравнивателя" примерно в три раза ниже, чем у американских аналогов типа JDAM-ER.

Полностью совместима с советскими самолётами, стоящими на вооружении Воздушных сил ВСУ (например, Су-24). После прохождения стандартной процедуры дополнительной сертификации может применяться с западных истребителей F-16 и Mirage 2000.

Главное преимущество "Выравнивателя" перед западными образцами заключается в том, что его программное обеспечение и аэродинамика создавались с учётом современных реалий интенсивной радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что делает его более устойчивым к подавлению GPS-сигнала.

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