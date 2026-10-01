В Воронежской области РФ разбился военный вертолет - что известно

Кратко:
- Военный вертолет РФ разбился в Воронежской области
- Погибли все трое членов экипажа
В четверг, 1 октября, в Воронежской области России разбился военный вертолет. Все люди, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщил российский Telegram-канал 112, известный своими связями с российскими правоохранительными органами.
По данным канала, вертолет потерпел крушение в Аннинском районе Воронежской области. Все три члена экипажа погибли.
Ни тип вертолета, ни принадлежность борта к конкретному подразделению в сообщениях не фигурируют. Также неизвестно, выполнял ли экипаж учебный или боевой полет.
Удары СБУ по самолетам и вертолетам РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 17 сентября СБУ, СБС, ГУР и СЗР провели совместную операцию на территории страны-агрессора России.
В частности, Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому в Ростове.
"Подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и еще трех вертолетов. Есть хорошие результаты и в Черном море. Ежедневно отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир", - подчеркнул глава государства.
Потери российской авиации - последние новости
Как сообщал Главред, 2 сентября вертолет Ми-8 Минобороны РФ упал на проезжую часть в Долинском районе на юге Сахалина. На борту находились трое членов экипажа, представитель областной избирательной комиссии и четверо пропагандистов местных телеканалов.
15 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Силы беспилотных систем сбили еще один российский вертолет. Вражеский Ми-28 удалось "приземлить" с помощью БПЛА.
2 июля российская оккупационная армия потеряла еще один боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", который используется в войне против Украины.
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Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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