В Воронежской области РФ разбился военный вертолет - что известно

Вертолет разбился в Аннинском районе, обстоятельства катастрофы официально не разглашаются.

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В России разбился военный вертолет / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Кратко:

Военный вертолет РФ разбился в Воронежской области

Погибли все трое членов экипажа

В четверг, 1 октября, в Воронежской области России разбился военный вертолет. Все люди, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщил российский Telegram-канал 112, известный своими связями с российскими правоохранительными органами.

По данным канала, вертолет потерпел крушение в Аннинском районе Воронежской области. Все три члена экипажа погибли.

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Ни тип вертолета, ни принадлежность борта к конкретному подразделению в сообщениях не фигурируют. Также неизвестно, выполнял ли экипаж учебный или боевой полет.

Удары СБУ по самолетам и вертолетам РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 17 сентября СБУ, СБС, ГУР и СЗР провели совместную операцию на территории страны-агрессора России.

В частности, Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому в Ростове.

"Подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и еще трех вертолетов. Есть хорошие результаты и в Черном море. Ежедневно отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир", - подчеркнул глава государства.

Потери российской авиации - последние новости

Как сообщал Главред, 2 сентября вертолет Ми-8 Минобороны РФ упал на проезжую часть в Долинском районе на юге Сахалина. На борту находились трое членов экипажа, представитель областной избирательной комиссии и четверо пропагандистов местных телеканалов.

15 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Силы беспилотных систем сбили еще один российский вертолет. Вражеский Ми-28 удалось "приземлить" с помощью БПЛА.

2 июля российская оккупационная армия потеряла еще один боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", который используется в войне против Украины.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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