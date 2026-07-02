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Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 - что известно

Мария Николишин
2 июля 2026, 14:07
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Что стало причиной потери вертолета - пока неизвестно.
Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 — что известно
Россия потеряла вертолет Ка-52 / коллаж: Главред, фото: скриншот, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • Россияне сообщили о потере Ка-52
  • Вероятно, погиб пилот вертолета

Российская оккупационная армия потеряла еще один боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", который используется в войне против Украины. Об этом пишет Militarnyi со ссылкой на сообщение пропагандистского Telegram-канала.

Россияне опубликовали пост с фотографией вертолета и соответствующим текстом около часа дня по киевскому времени.

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Слова пропагандистов свидетельствуют о гибели пилота, при этом упоминаний о другом члене экипажа Ка-52 - штурмане-операторе, который обычно также находится на борту во время полетов и выполнения боевых задач, нет.

Что стало причиной потери вертолета и где это произошло - пока неизвестно.

Стоит добавить, что сообщение пропагандистов о потере Ка-52 также распространил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале, обратив внимание на сообщение российской стороны о потере боевого вертолета.

"У (россиян, - ред.) минус боевой ударный вертолет Ка-52. Для летчиков - отдельный ад", - написал он.

Что известно о вертолете Ка-52

Ка-52 "Аллигатор" - это российский двухместный разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для поражения бронетехники, живой силы и воздушных целей, а также для ведения разведки и координации действий других боевых машин.

Он оснащен двумя соосными винтами, может действовать днем и ночью, а также в сложных погодных условиях.

Максимальная скорость вертолета составляет около 300 км/ч, а дальность полета - примерно 460 км.

Российские вертолеты - что известно

Как сообщал Главред, 15 мая Силы беспилотных систем уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолет К-27 в Ейске. Важно отметить, что приблизительная стоимость всего одного самолета-амфибии Бе-200 "Альтаир" начинается от 40 миллионов долларов.

5 мая российские оккупанты потеряли вертолет Ми-8, который может стоить около 15 миллионов долларов. В РФ не раскрывали подробности инцидента, но можно предположить, что экипаж вертолета не выжил.

4 марта в Ростовской области РФ во время отражения атаки украинских беспилотников российская противовоздушная оборона, вероятно, сбила собственный военный вертолет.

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О персоне: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

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