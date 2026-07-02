Россияне потеряли боевой вертолет Ка-52 — что известно

Кратко:
- Россияне сообщили о потере Ка-52
- Вероятно, погиб пилот вертолета
Российская оккупационная армия потеряла еще один боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", который используется в войне против Украины. Об этом пишет Militarnyi со ссылкой на сообщение пропагандистского Telegram-канала.
Россияне опубликовали пост с фотографией вертолета и соответствующим текстом около часа дня по киевскому времени.
Слова пропагандистов свидетельствуют о гибели пилота, при этом упоминаний о другом члене экипажа Ка-52 - штурмане-операторе, который обычно также находится на борту во время полетов и выполнения боевых задач, нет.
Что стало причиной потери вертолета и где это произошло - пока неизвестно.
Стоит добавить, что сообщение пропагандистов о потере Ка-52 также распространил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.
Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале, обратив внимание на сообщение российской стороны о потере боевого вертолета.
"У (россиян, - ред.) минус боевой ударный вертолет Ка-52. Для летчиков - отдельный ад", - написал он.
Что известно о вертолете Ка-52
Ка-52 "Аллигатор" - это российский двухместный разведывательно-ударный вертолет, предназначенный для поражения бронетехники, живой силы и воздушных целей, а также для ведения разведки и координации действий других боевых машин.
Он оснащен двумя соосными винтами, может действовать днем и ночью, а также в сложных погодных условиях.
Максимальная скорость вертолета составляет около 300 км/ч, а дальность полета - примерно 460 км.
Российские вертолеты - что известно
Как сообщал Главред, 15 мая Силы беспилотных систем уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолет К-27 в Ейске. Важно отметить, что приблизительная стоимость всего одного самолета-амфибии Бе-200 "Альтаир" начинается от 40 миллионов долларов.
5 мая российские оккупанты потеряли вертолет Ми-8, который может стоить около 15 миллионов долларов. В РФ не раскрывали подробности инцидента, но можно предположить, что экипаж вертолета не выжил.
4 марта в Ростовской области РФ во время отражения атаки украинских беспилотников российская противовоздушная оборона, вероятно, сбила собственный военный вертолет.
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О персоне: Сергей Стерненко
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший руководитель одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года - советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.
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