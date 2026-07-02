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Украина могла впервые ударить по РФ собственной баллистикой: в Bloomberg раскрыли детали

Дарья Пшеничник
2 июля 2026, 12:35
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В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы сбила "дальнобойную оперативно-тактическую ракету".
Удары по России, баллистика
Украина могла впервые применить собственную баллистическую ракету / Коллаж: Главред

Главное из новостей:

видео дня
  • Россия заявила о сбивании неизвестной ракеты
  • Bloomberg предполагает применение украинской баллистической ракеты
  • Новая ракета FP-9 имеет дальность 850 км

Министерство обороны страны-агрессора РФ невольно спровоцировало волну обсуждений в западных СМИ, намекнув на появление в ВСУ нового грозного вооружения. На нетипичный отчет российского ведомства обратило внимание издание Bloomberg.

В своём ежедневном отчёте оборонное ведомство оккупантов сообщило, что за последние сутки российская противовоздушная оборона якобы сбила "дальнобойную оперативно-тактическую ракету". Как обычно, россияне также заявили об уничтожении семи управляемых авиабомб и 602 беспилотников авиационного типа.

Однако главная интрига заключается в том, что никаких подробностей, названия или хотя бы типа этой "дальнобойной ракеты" в РФ не привели. Официальный Киев также воздерживается от комментариев и публично не подтверждал использование подобного вооружения.

След FP-9: что известно об украинской разработке

Аналитики Bloomberg связывают это загадочное заявление с недавними анонсами украинского оборонного сектора. В частности, частная компания Fire Point ранее объявила, что их баллистическая ракета FP-9 вышла на финишную прямую перед летными испытаниями.

Главный конструктор компании Денис Штилерман в июне отмечал, что испытания запланированы на это лето или начало осени - сразу после завершения работ над двигателем.

Заявленная дальность баллистической ракеты FP-9 составляет около 850 километров, а её основное назначение - поражение военных объектов в глубоком тылу противника.

Почему это меняет правила игры

До сих пор основными инструментами Украины для нанесения ударов на большие расстояния оставались дальнобойные дроны-камикадзе и модернизированные крылатые ракеты. Появление собственной баллистической ракеты может кардинально изменить баланс сил, ведь перехватить такую цель гораздо сложнее.

"Если информация о боевом применении подтвердится, это станет новым этапом в развитии украинских дальнобойных средств поражения собственного производства, которые до сих пор были представлены преимущественно беспилотниками и крылатыми ракетами", - резюмируют журналисты издания.

Почему Украина пока не сможет запустить "конвейер" баллистических ракет: объяснение эксперта

В Украине не стоит ожидать серийного производства баллистических ракет до окончания войны. Об этом заявил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире телеканала"Киев24".

По его словам, запускать "конвейер" в нынешних условиях невозможно, ведь каждая ракета требует постоянного усовершенствования для обхода российской противовоздушной обороны.

"Конвейерного производства до конца войны не будет. Это нужно понимать. Потому что любое средство, которое мы запускаем по вражеской территории, требует постоянного апгрейда. Потому что мы понимаем, где враг мешает нам пробивать противовоздушную оборону. Соответственно, говорить о серийном производстве пока рано", - заявил Храпчинский.

Баллистическая ракета FP-7
Баллистическая ракета FP-7 / Инфографика: Главред

Разработка украинской баллистики - новости по теме

Как ранее писал Главред, появление украинского баллистического оружия способно существенно повлиять на ход войны с Россией и укрепить позиции Украины на международной арене. Государство уже обеспечило финансирование программ по разработке баллистических ракет. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Напомним, украинская компания Fire Point завершила успешные испытания своей новой баллистической ракеты FP-7, способной поражать цели на расстоянии до 200 километров. Эта разработка призвана стать более доступной по стоимости, сохраняя при этом эффективность, сопоставимую с американскими системами ATACMS, рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Кроме того, директор компании Fire Point Денис Штилерман отметил, что разработка украинской баллистической ракеты дальностью 850 км существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике. На данный момент ситуация остается под контролем.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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