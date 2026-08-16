В 44 года внезапно умерла популярная львовская художница

Дарья сделала украинскую витинанку узнаваемой во всем мире.

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Умерла мастерица Дарья Алешкина / Коллаж Главред, фото Facebook/Територія А

Кратко:

Что случилось с Дарьей Алешкиной

Кто сообщил о смерти мастерицы

В возрасте 44 лет внезапно умерла украинская художница Дарья Алешкина - она жила и работала во Львове, была мастерицей вытинанки, скульптором, многодетной мамой.

Трагическое известие сообщил ее муж, музыкант Гордий Старух в Facebook.

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Умерла Дарья Алешкина / Фото Facebook

Дарья сделала украинскую витинанку узнаваемой во всем мире и оставила после себя уникальное художественное наследие. "Это большая потеря для Львова и всей Украины. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Дарию", - прокомментировал мэр города Львов Садовый.

У Дарьи Алешкиной осталось трое детей: дочь Росава и сыновья Вакула и Эней.

Витинанки Дарии Алешкиной экспонировались в 23 странах: Польше, Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Дании, Чехии, Испании, Канаде, США и т.д.Сама художница рассказала, что самой необычной страной была Южная Корея - в Сеуле показывали ее проект "Кружево памяти. Голодомор".

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О персоне: Дарья Алешкина Дарья Алешкина - автор масштабных ажурных панно-витанок, представлявшая Украину на международных мероприятиях. Она окончила Вижницкий колледж прикладного искусства и Львовскую национальную академию искусств по специальности "Монументально-декоративная скульптура".

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