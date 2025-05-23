"Не может быть вечной": что происходит в браке Матвиенко и Мирзояна

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко приоткрыли детали своей семейной жизни.

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Вы узнаете:

Какие ссоры бывают у Матвиенко и Мирзояна

Как они решают проблемы

Украинские известные артисты и супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко не скрывают, что у них бывают ссоры. Оказывается, их брак нельзя назвать идеальным, но он полон любви.

В интервью для ЖВЛ певцы рассказали, что даже разлука укрепляет их отношения.

"Мы знаем цену отношениям. Сейчас очень большое переосмысление этого всего – а у меня есть ты, а у тебя есть я. Наша итальянская семья. Много у Арсена есть песен обо мне, но в последнее время были о войне. А сейчас появилась о нас – "Итальянская семья". Потому что ссоримся" – поделилась Тоня.

Матвиенко и Мирзоян научились решать споры / фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Арсен же отметил, что часто ссоры возникают из-за обычных бытовых вопросов, но они с женой умеют находить выход.

"Мы научились с пониманием относиться друг к другу. Тоня начала больше гастролировать, и я счастлив, потому что наконец-то жена на гастролях. Когда человек занят, он меньше обращает внимание на мелкие бытовые вещи", – заявил Мирзоян.

Также супруги рассказали, что они всегда поддерживают друг друга и стараются даже на расстоянии поддерживать романтику.

"Страсть не может быть вечной. Поэтому надо когда-то потушить этот огонек, а потом снова разжечь. Мы так делаем", – добавила Матвиенко.

Смотрите видео интервью Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна:

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

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