"Не может быть вечной": что происходит в браке Матвиенко и Мирзояна

Вы узнаете:
- Какие ссоры бывают у Матвиенко и Мирзояна
- Как они решают проблемы
Украинские известные артисты и супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко не скрывают, что у них бывают ссоры. Оказывается, их брак нельзя назвать идеальным, но он полон любви.
В интервью для ЖВЛ певцы рассказали, что даже разлука укрепляет их отношения.
"Мы знаем цену отношениям. Сейчас очень большое переосмысление этого всего – а у меня есть ты, а у тебя есть я. Наша итальянская семья. Много у Арсена есть песен обо мне, но в последнее время были о войне. А сейчас появилась о нас – "Итальянская семья". Потому что ссоримся" – поделилась Тоня.
Арсен же отметил, что часто ссоры возникают из-за обычных бытовых вопросов, но они с женой умеют находить выход.
"Мы научились с пониманием относиться друг к другу. Тоня начала больше гастролировать, и я счастлив, потому что наконец-то жена на гастролях. Когда человек занят, он меньше обращает внимание на мелкие бытовые вещи", – заявил Мирзоян.
Также супруги рассказали, что они всегда поддерживают друг друга и стараются даже на расстоянии поддерживать романтику.
"Страсть не может быть вечной. Поэтому надо когда-то потушить этот огонек, а потом снова разжечь. Мы так делаем", – добавила Матвиенко.
Смотрите видео интервью Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна:
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Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
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