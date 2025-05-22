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"У нее зависимость": что известно о жизни Тони Паперной в РФ

Элина Чигис
22 мая 2025, 07:59
311
Римма Зюбина пожалела Ольгу Сумскую.
Тоня Паперная, Владимир Яглыч
Тоня Паперная - позиция / коллаж: Главред, фото: t.me, Тоня Паперная

Вы узнаете:

  • Римму Зюбину удивил выбор Тони Паперной
  • Как она относиться к Ольге Сумской

Украинская известная актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о старшей дочери народной артистки Украины Ольги СумскойТоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну.

В интервью Евгению Климакину Римма поделилась, что не может понять поступок Тони.

"Я бы спросила просто: почему? Я думаю, что у нее где-то зависимость от ее мужа, но я не могу ничего утверждать. Знаешь, даже когда разбираюсь в своих чувствах к россиянам, ненависть – это очень затратное чувство. Это ты даже можешь очень сильно любить, а потом человека, который тебе сделал больно, еще и ненавидеть. Это очень большой посыл энергии", – сказала Зюбина.

Тоня Паперная с мужем
Тоня Паперная с мужем / фото: instagram.com, Тоня Паперная

Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

"Это взрослый совершеннолетний человек, ее дочь, которая сделала свой выбор. Знаю Тоню, потому что мы в Крыму ежегодно, когда проходил кинофестиваль детского кино, приезжали в команде украинских актеров, которых было там всего семь. Оля Сумская была президентом украинской делегации. И Тоня приезжала, потому что мы брали своих детей. В 2013 году мы были там в последний раз", - вспомнила актриса.

Тоня Паперная на сьемках в РФ
Тоня Паперная на сьемках в РФ / фото: t.me, Тоня Паперная

Зюбина высказалась и о других украинских артистах, который продолжают жить и работать в стране-оккупанте.

"Возможно, они работают на нашу разведку, знаешь. Я так думаю. В конце концов, если кто-то и свергнет российский режим, то это будут сами россияне", - предположила Римма.

Смотрите видео интервью Риммы Зюбиной:

Тоня Паперная
Тоня Паперная / инфографика: Главред

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Антонина Паперная - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.

Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее дочь.

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Кто такая Антонина Паперная?

Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.
Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

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