"Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью

У Ольги Сумской разные взгляды с дочерью.

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Ольга Сумская рассказала о материнстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Борисюк

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Ольга Сумская заговорила о детях

Актриса призналась, какие разногласия существуют

Украинская известная актриса Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь.

В интервью для "Люкс ФМ" ведущая Наталья Тур спросила, упрекает ли Сумская в повседневной жизни зятя или дочь. Правда, Наталья не уточнила о какой именно дочери она хочет услышать.

"Я совсем не такая, как в фильме, но могу сказать, если что-то меня не удовлетворяет. Если есть ситуация неприемлемая для родных людей, я все это переживаю", – ответила Сумская.

Также Ольга поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

"Даже в одежде или мейке. Вот мне хочется, чтобы Анечка сделала себе, скажем, более ярко глаза. Но нет – вот ей так нравится, какой-то свой вариант", – добавила актриса.

Напомним, у Сумской две дочери и старшая Тоня Паперная живет и работает в Москве, а также молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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