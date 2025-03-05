"Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью

Вы узнаете:
- Ольга Сумская заговорила о детях
- Актриса призналась, какие разногласия существуют
Украинская известная актриса Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь.
В интервью для "Люкс ФМ" ведущая Наталья Тур спросила, упрекает ли Сумская в повседневной жизни зятя или дочь. Правда, Наталья не уточнила о какой именно дочери она хочет услышать.
"Я совсем не такая, как в фильме, но могу сказать, если что-то меня не удовлетворяет. Если есть ситуация неприемлемая для родных людей, я все это переживаю", – ответила Сумская.
Также Ольга поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.
"Даже в одежде или мейке. Вот мне хочется, чтобы Анечка сделала себе, скажем, более ярко глаза. Но нет – вот ей так нравится, какой-то свой вариант", – добавила актриса.
Напомним, у Сумской две дочери и старшая Тоня Паперная живет и работает в Москве, а также молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину.
Смотрите видео интервью Ольги Сумской:
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Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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Кто такая Ольга Сумская?
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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