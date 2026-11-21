В центральных и северо-западных областях снежный покров может начать образовываться уже с понедельника.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине начнётся мокрый снег

Насколько сильными будут морозы в конце ноября

Уже с воскресенья, 22 ноября, дожди в Украине начнут сменяться мокрым снегом. Местами дороги покроет гололед, а в конце следующей недели на северо-востоке столбики термометров опустятся до -14 градусов. Такой прогноз озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для Факты ICTV.

По её словам, в страну приходит погода поздней осени с зимними чертами. В воскресенье и понедельник условия ухудшатся: местами возможны налипание мокрого снега и гололед, а с понедельника в центральных и северо-западных областях может начать формироваться снежный покров. Морозы при этом будут ежедневно усиливаться.

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"С 21 ноября с северо-запада к нам уже будет перемещаться атмосферный фронт, он будет холодным, и за ним начнет распространяться именно холодный воздух. Давление будет колебаться, влажность останется высокой, а вот температура постепенно будет снижаться", - отметила синоптик.

Погода в Украине 21 ноября / фото: meteoprog

В воскресенье, 22 ноября, ночью по всей стране, кроме запада, а днем на севере пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах запада, севера и большинства центральных областей местами гололед.

Температура ночью от +2 до -4 градусов, днем 0…+5 градусов. На юге, востоке и в Днепропетровской области круглосуточно +2…+8 градусов. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, на западе местами порывы до 15–20 м/с.

Погода в Украине 22 ноября / фото: meteoprog

Какая будет погода до 25 ноября

Понедельник, 23 ноября, будет облачным. Ночью на севере пойдет небольшой снег, на юго-западе - умеренный дождь. Днем на севере и в большинстве западных областей ожидается небольшой снег, на остальной территории - умеренные осадки.

На юге и востоке местами пройдет сильный дождь, а в центре значительные осадки будут сопровождаться налипанием мокрого снега и гололедом. Гололед на дорогах прогнозируется на западе, севере и в большинстве центральных областей.

"И, кстати, 23 ноября во время прохождения южного циклона также возможны порывы ветра. В южной части местами они будут достигать 15–20 м/с. А 24 ноября такой тенденции не будет, но понижение температуры продолжится", - добавляет Птуха.

Ночью в понедельник будет от +2 до -4 градусов, днем 0…+5 градусов. На юге ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13 градусов. В Карпатах круглосуточно -1…-6 градусов.

Погода в Украине 23 ноября / фото: meteoprog

Во вторник, 24 ноября, ночью пройдет умеренный дождь с мокрым снегом, на востоке местами сильный, на западе небольшой снег. Днем снег будет выпадать по всей стране, кроме юга и востока.

Температура в течение суток от -4 до +2 градусов, ночью на востоке и днем на крайнем юге +2…+7 градусов. В Карпатах -3…-8 градусов.

Погода в Украине 24 ноября / фото: meteoprog

В среду, 25 ноября, снег прогнозируется на западе и северо-востоке, остальная территория обойдется без существенных осадков. Ночью -1…-6 градусов, днем от -3 до +2 градусов, на юге до +6 градусов.

Когда возможны морозы до -14 градусов

Птуха отметила, что 26-27 ноября существенных осадков в Украине не ожидается. 28-29 ноября снег пройдет по всей стране, кроме востока, а в Закарпатье и на юге он будет выпадать вместе с дождем.

Ночью в эти дни будет 0…-7 градусов, днем от -2 до +4 градусов. При этом самой холодной станет ночь на 28 ноября: на северо-востоке местами до -10…-14 градусов. Однако на юго-западе страны в тот же день будет +4…+10 градусов.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что в выходные 21-22 ноября погода в Украине будет теплее климатической нормы, но в воскресенье наступит похолодание. Ночью на севере столбики термометров опустятся до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°.

Синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в ближайшие дни будет постепенно меняться в соответствии с новыми синоптическими условиями. Уже в воскресенье начнёт холодать, а в понедельник днём столбики термометров опустятся до нуля.

В то же время синоптик Виталий Постригань заявил, что следующая рабочая неделя будет холодной, с более выраженным зимним характером. Ожидаются снег и мокрый снег, местами может образоваться неустойчивый снежный покров. На дорогах сохранится риск гололеда.

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