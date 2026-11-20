Принцип действия черепицы похож на использование специального камня для пиццы.

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Опублкована важная рекомендация для духовки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Принцип действия черепицы схож на использование камня для пиццы

Такие материалы замедляют нагрев духовки и дольше сохраняют тепло

Черепицу вполне можно использовать в духовке. Подойдут для этой цели и огнеупорные кирпичи, однако с другими строительными материалами экспериментировать не стоит.

Принцип действия черепицы похож на использование специального камня для пиццы, пишет Hovege.

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Нагреваясь, она накапливает тепло и помогает распределять его более равномерно. Благодаря этому низ выпечки или мяса не подгорает раньше, чем приготовится середина. Аналогичным образом действуют и огнеупорные кирпичи.

Такие материалы немного замедляют нагрев духовки, зато дольше сохраняют тепло. Это особенно полезно при приготовлении дрожжевого теста, сладкой выпечки и блюд, требующих длительного запекания при умеренной температуре.

Однако при выборе кирпичей важно соблюдать осторожность. Нельзя использовать бетон, строительные блоки и обычные мелкие глиняные кирпичи: при нагревании они могут потрескаться или даже разрушиться. Лучше выбирать огнеупорные изделия из специальной глины, предназначенные для печей и каминов. Они хорошо накапливают тепло, выдерживают высокие температуры и рассчитаны на длительное использование.

Обожжённая керамическая черепица также подходит для духовки, поскольку при производстве проходит обработку при высокой температуре. Глазурованную поверхность легко очищать от загрязнений. Главное - избегать резких перепадов температуры и обязательно дать черепице полностью остыть перед мытьём.



/ Главред

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