Американский лидер также заявил, что российские дроны и "несколько небольших ракет" случайно попали на территорию Польши.

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Трамп назвал российские ракеты над Польшей "маленькими" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что произошло:

Туск раскритиковал Трампа за слова о Путине-друге

Трамп ответил, что ничего не может с этим поделать

Дроны и ракеты в Польше он назвал ошибкой

Президент США Дональд Трамп отмахнулся от критики премьер-министра Польши Дональда Туска, который осудил то, что американский лидер назвал главу страны-агрессора РФ Владимира Путина своим другом на саммите в Шэньчжэне. Трамп также заявил, что российские дроны и "несколько маленьких ракет", по его словам, залетели в Польшу по ошибке. Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News.

Корреспондентка телеканала Аиша Хасни рассказала в эфире, что коротко поговорила с Трампом по телефону, когда он возвращался из Китая на борту президентского самолета.

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Журналистка напомнила, что слова Трампа о Путине как о "друге" во время встречи в Китае подверглись критике со стороны политиков обеих партий в Конгрессе США, а также иностранных лидеров. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск в X отреагировал на это коротким постом.

"Боже, защити нас от таких друзей", - написал Туск.

Что Трамп сказал о российских дронах в Польше

Комментируя пост польского премьера, Трамп ограничился одной фразой.

"Ну, я ничего не могу с этим поделать", - сказал президент США.

В то же время он признал, что российские беспилотники и ракеты залетали на территорию Польши, однако назвал это случайностью.

"У Путина в Польше падали дроны и несколько маленьких ракет - по ошибке", - заявил Трамп.

Заявление прозвучало на фоне новых инцидентов в польском воздушном пространстве. 20 ноября, во время массированной атаки РФ на Украину, Польша зафиксировала нарушение своего воздушного пространства, а военные проверяют, не упал ли неизвестный объект в Белгорайском повете.

Версию об "ошибке" Варшава уже слышала от Трампа. В сентябре 2025 года, после массового залета российских дронов, Польша инициировала консультации по статье 4 Североатлантического договора, а Трамп тогда предположил, что это могло быть ошибкой. Туск в ответ подчеркнул, что атака не была случайной.

Хроника заявлений Трампа о войне / Инфографика: Главред

Как Китай продемонстрировал слабость Путина на саммите с Трампом и Си

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что Пекин с помощью протокольных нюансов дал понять, что не считает Россию равноправным игроком, а сам Путин переоценил значение встречи.

"Путину было важно хоть как-то появиться в приличной компании, полагая, что это появление все-таки что-то значит. Поэтому я и говорю о том, что он пошел на какие-то уступки Китаю в обмен на эту возможность оказаться на встрече с Трампом и Си. Путин был воодушевлен самим фактом встречи, ведь, по его мнению, это было признаком того, что у него все получается. Однако на самом деле это лишь "магическое мышление" Путина. Для него это был пиар, а не возможность решить какие-то вопросы", - подчеркнул эксперт.

Говоря об украинском вопросе, эксперт объяснил, почему Пекин не стал обсуждать войну на саммите.

"Он очень хотел поднять на этой встрече вопрос об Украине, но китайцы не намерены его обсуждать, потому что не хотят быть опозоренными. Тем более что фон этой встречи был убедительным: Украина показала класс, уничтожив пролет Крымского моста. В Пекине прекрасно понимают, что Украина будет продолжать воевать и ещё не раз продемонстрирует, что Россия - это отнюдь не сверхдержава, раз не может обеспечить свою безопасность", - пояснил Загородний.

Трамп и Путин - новости по теме

Как сообщал Главред, Польша фиксирует новые нарушения воздушного пространства во время российских атак на Украину. В частности, 20 ноября военные проверяли неизвестный объект, который мог упасть в Белгорайском повете. Тип и происхождение объекта официально не назвали.

Еще в сентябре 2025 года российские дроны массово залетели в Польшу. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что инцидент с дронами не был случайным. По его словам, Россия хотела посмотреть, на что готовы партнеры Украины.

Туск и ранее выражал скептицизм в отношении позиции Трампа. Польский премьер предполагал, что за проукраинским поворотом американского президента может скрываться отказ от усилий по завершению войны. Об этом писало издание Politico.

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