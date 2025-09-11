'Очень похоже на Путина': Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в Польшу

Во время налета дронов в Польшу Россия хотела увидеть, на что готово НАТО.

Атака дронов на Польшу / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Инцидент с дронами в Польше не случайный. Вероятно, страна-агрессор Россия хотела посмотреть, на что готовы партнеры Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия хотела ответ: а что будет? А на что готовы партнеры, НАТО? На что готовы политически. Они посмотрели, на что готовы физически. Готовы ли к такой атаке партнеры", - подчеркнул он.

По его мнению, также россияне могли запустить дроны на территорию Польши, чтобы партнеры не передавали Украине до зимы системы ПВО.

"Потому что так они показывают: мы можем вас атаковать, вам тоже нужны системы ПВО. Это очень похоже на Путина", - говорится в заявлении.

