'Очень похоже на Путина': Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в Польшу

Во время налета дронов в Польшу Россия хотела увидеть, на что готово НАТО.
Инцидент с дронами в Польше не случайный. Вероятно, страна-агрессор Россия хотела посмотреть, на что готовы партнеры Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Россия хотела ответ: а что будет? А на что готовы партнеры, НАТО? На что готовы политически. Они посмотрели, на что готовы физически. Готовы ли к такой атаке партнеры", - подчеркнул он.
По его мнению, также россияне могли запустить дроны на территорию Польши, чтобы партнеры не передавали Украине до зимы системы ПВО.
видео дня
"Потому что так они показывают: мы можем вас атаковать, вам тоже нужны системы ПВО. Это очень похоже на Путина", - говорится в заявлении.
Новость дополняется...
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред