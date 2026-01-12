Укр
Более 33 тысяч семей без света: какая ситуация с электричеством в Одессе и области

Анна Ярославская
12 января 2026, 10:24
После ночного обстрела в Одесской области повреждены объекты энергетики.
Пункт несокрушимости
В Одесской области десятки тысяч семей без света / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • РФ атаковала Одесскую область дронами
  • Основной удар пришёлся по энергетической инфраструктуре региона
  • Без электроснабжения остаются 33,5 тысячи семей в Одесской области

В ночь на 12 января армия РФ в очередной раз атаковала жилищную и энергетическую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс. семей области.

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, в результате атаки в Одесской области пострадали два человека.

Повреждены объекты энергетики и административное здание. Один частный дом разрушен, по меньшей мере пять получили повреждения.

Кипер также сообщил, что обесточены несколько населенных пунктов и один из микрорайонов Одессы.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Тепло- и водоснабжение населения уже восстановлено. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления России.

В ДТЭК уточнили, что без света из-за обстрелов остаются 33,5 тыс. семей области.

"Повреждения значительны. Для восстановления оборудования требуется время. Энергетики Одесчины работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Графики отключения света - Одесса и Одесская область

В ДТЭК сообщили, что из-за вражеских атак в Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения – это вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий из-за перегрузки сети.

"К сожалению, их невозможно спрогнозировать. Они используются при резком увеличении потребления и отменяются после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении .

Энергетики призвали жителей Одессы и области не включать все электроприборы одновременно, а пользоваться ими по очереди – это поможет избежать аварий и сохранить свет на более долгое время.

"В части Пересыпского района исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения", - добавили в ДТЭК.

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • на сайте ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • в чат-боте в Telegram;
  • в личных сообщениях в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Атака дронов 12 января 2026 - новости

Как писал Главред, в Киеве дважды за минувшую ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ.

Силы ПВО работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в нежилом здании в Соломенском районе в результате удара БпЛА.

В ночь на 12 января российская оккупационная армия атаковала и Одессу. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены. По предварительным данным, пострадали два человека.

Утром 12 января российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского. В результате атаки был серьезно поврежден один из ключевых энергообъектов района. Из-за этого без электричества остались несколько населенных пунктов, зависимых от этой линии питания.

Существует ли угроза удара "Орешником" по Киеву: прогноз эксперта

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил о том, что ракета "Орешник", размещенная РФ в Беларуси, не сможет нанести удар по Киеву.

"Нет, из Беларуси он может долететь, но там есть ограничение по минимальной дальности — примерно 700 километров. То есть, если запускать его с севера Беларуси, он может ударить, условно, Херсон или Запорожье", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, с территории полигона Капустин Яр ракета "Орешник" может долетать и до Киева, и по всей территории Украины.

"Военной угрозы "Орешник" не несет. "Искандер" — значительно более мощная ракета, независимо от модификации: "Искандер-К", "Искандер-М" или "Кинжал". Это действительно серьезное оружие. Ракета Х-101 — также серьезная. Х-22 — вообще монстр, хотя и очень неточный", - пояснил он.

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

