Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

Кратко:
- В Одессе повреждён объект инфраструктуры и жилые дома
- Пострадали два человека
- В части Пересыпского района временно отсутствует электроснабжение
В ночь на 12 января российская оккупационная армия атаковала Одессу. В городе поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. По предварительным данным, пострадали два человека.
Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры. Известно об одном разрушенном частном доме. Еще четыре – повреждены.
В части Пересыпского района временно отсутствует электроснабжение – специалисты работают над восстановлением. Тепло-, водоснабжение и водоотвод функционируют в штатном режиме.
На месте атаки развернут оперативный штаб, куда жители могут обращаться за получением компенсации по государственной программе "єВідновлення" и из городского бюджета.
"Также развернут пункт обогрева. Вовлечены международные организации. Работники ЖКС производят закрытие выбитых окон", - добавил Лысак.
Атака дронов на Киев
Как писал Главред, в Киеве дважды за минувшую ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ.
Силы ПВО работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в нежилом здании в Соломенском районе в результате удара БпЛА.
Атаки РФ на Одессу
В ночь на 31 декабря 2025 года российская оккупационная армия атаковала жилищную, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. Целью россиян была гражданская и энергетическая инфраструктура. В одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании. Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без дальнейшего возгорания и детонации.
27 декабря войска РФ осуществили дроново-бомбовые удары по промышленным и портовым объектам Одесской области. В результате атаки повреждено оборудование для транспортировки зерна на территории одного из элеваторов.
Зачем РФ бьет по Одессе: мнение аналитиков
Издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на аналитиков, что усиление российских атак на Одесскую область область означает лишь одно - РФ ищет способы ухудшить экономическую ситуацию в Украине. Дело в том, что около 90% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.
В частности, шесть портов в Одесской области обработали около 76 миллионов тонн грузов за 11 месяцев 2025 года.
Директор Украинского центра транспортных стратегий Сергей Вовк предупредил, что в случае нарушения экспорта украинского зерна из-за российских атак покупатели могут искать более стабильные поставки в других местах, что потенциально может привести к снижению цен на внутреннем рынке и уменьшению средств у фермеров на удобрения и топливо.
Об источнике: The Wall Street Journal
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.
