Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

США направили Украине демарш из-за ударов по порту в Новороссийске, поскольку, по словам посла, атака затронула американские экономические интересы.

США объявили демарш Украине из-за ударов по РФ - что изменится / Коллаж: Главред

Государственный департамент США официально объявил Украине демарш из-за последствий ударов украинских сил по российскому черноморскому порту Новороссийск в конце 2025 года. По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, американские дипломаты выразили обеспокоенность влиянием этих ударов на американские экономические интересы и инвестиции, в частности через Казахстан, которые осуществляются через Каспийский трубопроводный консорциум. При том, что россияне неоднократно атаковали американские объекты и бизнес США на территории Украины, но об этом почему-то в Госдепартаменте Соединенных Штатов не говорят.

Главред собрал главное, что стоит знать о демарше со стороны США и какие последствия это будет иметь для Украины.

Что известно о демарше США

Соединенные Штаты направили Украине демарш в связи с ударами по российскому черноморскому порту в Новороссийске, отметив, что такие действия могут затрагивать американские экономические интересы. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает CNN.

По ее словам, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России американская сторона проинформировала Киев, что атака на Новороссийск повлияла также на экономические интересы США и Казахстана.

"И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, знаете, нападений на американские интересы", - рассказала Стефанишина.

В связи с этим посольство Украины получило демарш от Государственного департамента США. В то же время она подчеркнула, что Вашингтон не выдвигал требований воздерживаться от ударов по российской военной или энергетической инфраструктуре.

"Это обращение не было связано с поощрением Украины воздержаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру. Оно было связано с тем фактом, что там были затронуты американские экономические интересы", - сказала она.

В сообщении американской стороны также отмечалось, что экономическая заинтересованность США в Украине в настоящее время не является такой же масштабной, как в случае с Казахстаном. Посол отметила, что этот случай продемонстрировал недостаточный уровень экономической интеграции между Украиной и США за годы независимости, и выразила намерение изменить эту ситуацию.

"Мне очень, очень жаль, что за 35 лет независимости Украины, имея столько возможностей, мы так и не достигли ситуации, когда могли бы сделать то же самое", - добавила Стефанишина.

Она подчеркнула, что ее деятельность направлена на развитие сотрудничества с США для достижения мирного соглашения, а также на формирование долгосрочных и устойчивых американских экономических интересов в Украине, что могло бы стать одной из самых весомых гарантий безопасности для государства.

Кроме того, Стефанишина призвала Конгресс принять комплексный законопроект о санкциях, который создаст основу для дальнейшего усиления ограничений против России, в частности после внесения в санкционный список двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Лукойл" и "Роснефть". Она добавила, что Украина активно взаимодействует с американскими законодателями по этому документу и рассчитывает на широкую двухпартийную поддержку, а также на его подписание президентом после принятия.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

"Поэтому его следует принять сейчас, или нам придется признать, что нет воли это сделать", — сказала она.

Демарш США открывает окно возможностей для Украины

Украинский эксперт по энергетике Михаил Гончар напомнил, что после ракетного удара РФ 21 августа прошлого года по заводу американской компании Flex в Мукачево американского вице-президента Джей Ди Венса спросили об этой атаке, и он ответил, что ему это не нравится, однако это война.

"Поэтому и в данном случае, когда речь идет об американских компаниях, которые связали свой бизнес с Россией, украинский посол должен был бы четко процитировать американского вице-президента: "... но это война", - подчеркивает он.

Гончар также отметил, что крупные энергетические корпорации, в частности Chevron и ExxonMobil, хорошо осознают риски, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом, однако для них в приоритете остаются прибыли акционеров и бонусы топ-менеджмента. По его словам, этим компаниям безразлично, кто является агрессором, а кто защищается, и они не заинтересованы вкладывать средства в диверсификацию маршрутов экспорта казахстанской нефти. Вместо этого более дешевым вариантом он называет финансирование лоббистских усилий, которые могут обеспечить давление со стороны Белого дома на Украину.

Эксперт добавил, что подобная ситуация наблюдалась и при администрации Джо Байдена, вспомнив заявления представителей Пентагона после ударов по ряду российских нефтеперерабатывающих заводов.

Пентагон / Главред - инфографика

"Эти две американские компании, которые зависят от российской "Транснефти", являются очень удобным инструментом влияния на Белый дом, независимо от того, кто там сидит в главном кресле. Я не раз указывал на опасность, которая исходит для нас от этих компаний. Но в этом случае есть и положительный момент. Селективный подход (администрации Трампа, - ред.) к интересам различных американских компаний открывает для нас определенное окно возможностей", - резюмирует он.

Что известно о Каспийском трубопроводном консорциуме

Определяющим моментом в этой ситуации является структура собственности Каспийского трубопроводного консорциума. Среди его акционеров есть американская компания Chevron Caspian Pipeline Consortium Company, которая входит в состав энергетической корпорации Chevron и владеет 15% акций консорциума. Об этом сообщил бывший спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области Виктор Гальчинский в комментарии УНН.

В то же время, по его словам, весомая доля в этом объекте принадлежит и российскому государству.

"Также там российскому государству принадлежит 24% через компанию "Транснефть". Структура акционеров консорциума на сегодняшний день не изменилась", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что консорциум имеет международный статус и не является чисто российской инфраструктурой. Именно поэтому первые удары по портовым и нефтяным объектам Новороссийска в конце 2025 года вызвали острую реакцию не только со стороны США, но и Казахстана. Тогда казахстанская сторона выступила с осторожным, но довольно жестким заявлением по поводу ситуации.

Почему на самом деле США объявили демарш

Объявленный США демарш в адрес Украины, по мнению генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, следует рассматривать через призму американских приоритетов в подходе к ситуациям, связанным с Украиной и Россией. В эфире телеканала"Киев24" он заявил, что эти приоритеты свидетельствуют о стремлении Вашингтона учитывать интересы Российской Федерации, и соответствующие договоренности это подтверждают.

"И дело там в Новороссийске, что там есть два терминала. Один, который обеспечивает транспортировку нефтепродуктов, чисто российский, а другой из Казахстана, где были и есть привлечены американские инвесторы. Поэтому американцы сделали такое заявление", - сказал он.

Могут ли США запретить удары по нефтяным объектам РФ

Романенко обратил внимание, что в аналогичных случаях, когда речь шла о действиях со стороны Украины, реакция США была другой, что, по его мнению, демонстрирует разный подход к сторонам.

Он подчеркнул, что Украина должна наносить удары по военным целям, в частности по объектам, связанным с топливно-смазочными материалами. Ранее такие действия воспринимались американской стороной без существенных оговорок, поскольку это открывало для США дополнительные возможности для продвижения собственных энергетических интересов.

"Я думаю, что будет продолжаться нанесение ударов по всему, что связано с топливными материалами. Но будем наносить удары более четко, чтобы это не касалось американского бизнеса", – прокомментировал генерал-лейтенант.

Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

По словам Романенко, Дональд Трамп заинтересован в увеличении продаж американских энергоресурсов вместо российских, при этом избегая ущерба для бизнеса США в России. Относительно разрешений на удары по территории РФ, он отметил, что Вашингтон может влиять на использование вооружения, которое даже продается европейским странам, если оно впоследствии передается Украине, поскольку это предусмотрено законодательными механизмами. В то же время Украина продолжает применять собственные средства поражения – прежде всего дроны, а также имеющиеся ракеты и другие виды вооружения.

"Поэтому это такая военная дипломатия на лезвии ножа. Но это нужно проводить, потому что интересы Украины в этой войне, они отдельно от интересов союзников разные", — резюмирует он.

Эксперт подчеркнул, что такие действия могут сказываться на отношениях с США, однако Украина вынуждена учитывать собственные интересы в войне. Он предположил, что удары по объектам, связанным с топливной инфраструктурой, будут продолжаться, но будут осуществляться более выборочно, чтобы минимизировать риски для американского бизнеса.

Что скрывает демарш США и какова роль Казахстана

Украинский журналист и публицист Виталий Портников объяснил, что демарш со стороны Государственного департамента США касается украинского удара по Новороссийску в ноябре 2025 года. Речь идет об атаке, которая могла затронуть терминалы Каспийского трубопроводного консорциума, через которые транспортируется казахстанская нефть. При этом доля американских компаний в этом консорциуме относительно невелика — примерно до 5%.

Портников отметил, что Казахстан не обязан экспортировать свою нефть исключительно через российский порт, ведь у него есть и альтернативные маршруты.

"Если у Соединенных Штатов такие уж большие интересы в Казахстане, в Вашингтоне должны были бы сообщить руководству в Астане, что ему стоит переориентировать свои энергетические поставки так, чтобы они не были связаны с коммуникациями страны, которая продолжает захватническую войну против Украины и против которой Соединенные Штаты ввели целый ряд санкций, в том числе и энергетического характера. И таким образом напоминать Казахстану об опасности его союзнических отношений с Российской Федерацией, а Казахстан, как известно, не только обеспечивает поставки своей нефти через Россию, но и, как известно, помогает этой стране обходить западные санкции, остается частью ОДКБ", - указал он в видео на YouTube.

Цена на нефть и российская агрессия / Инфографика: Главред

Почему США игнорируют экономические интересы в Украине

Он также подчеркнул, что если бы администрация США последовательно руководствовалась логикой защиты собственных экономических интересов, это выглядело бы иначе. Журналист напомнил, что Дональд Трамп неоднократно говорил о соглашении с Украиной по минералам как о важном элементе американских интересов и подчеркивал потенциальные миллиардные прибыли для США.

"И вот тогда возникает вопрос, почему же постоянные обстрелы украинской инфраструктуры, уничтожение возможностей добывать эти минералы как-то не сильно обходят Соединенные Штаты, а 5% американских компаний в одном из энергетических консорциумов обходят", - отмечает он.

Что предусматривает соглашение о создании инвестиционного фонда в рамках соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Кроме того, Портников отметил, что Россия неоднократно наносила удары по объектам в Украине, связанным с американским бизнесом. В то же время, по его словам, администрация Трампа, с тех пор как он находится в Белом доме, не выражала публичных протестов Москве по этому поводу и не акцентировала внимание на необходимости защиты инвестиций американских компаний.

"Так что сам демарш Госдепартамента не выдерживает никакой критики. Но интересно не это. Интересно понять, а почему это вообще произошло. И у меня нет никаких сомнений, что кто-то или специальный представитель президента Российской Федерации Дмитриев или президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев могли просто пожаловаться или самому Трампу во время недавней встречи на уровне того самого Совета мира или его специальному представителю Стиву Уиткоффу и зятю Джареду Кушнеру, с которыми постоянно встречается Уиткофф, который рассказывает о триллионах долларов, которые Соединенные Штаты заработают на контактах с Россией, если они сдадут Украину", - сказал он.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

По словам журналиста, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могли проинформировать Дональда Трампа о том, что украинские действия потенциально затрагивают интересы американских компаний. По его мнению, реакция Трампа была скорее эмоциональной, ведь сложно иначе объяснить появление демарша из-за событий ноября 2025 года, если сейчас уже приближается март 2026-го.

Портников обратил внимание, что американская сторона несколько месяцев не возвращалась к этому вопросу. Еще в ноябре 2025 года удар по Новороссийску активно обсуждался, с протестами выступали в Астане, а руководству Украины и Казахстана пришлось урегулировать последствия атак по объектам Каспийского трубопроводного консорциума. Тогда украинская власть подчеркивала, что не намерена наносить ущерб инфраструктуре, связанной с казахстанскими интересами.

"Тогда никакой американской реакции вообще не было. Ни в Белом доме, ни в Государственном департаменте никто не обратил никакого внимания на долю американских компаний, участвующих в трубопроводном консорциуме. А теперь, как видим, заметили, потому что это заметил либо Трамп, либо кто-то из его ближайших соратников. И еще раз продемонстрировал, что деньги являются гораздо более важными ориентирами для этой администрации, чем ценности и даже здравый смысл", — добавил он.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Как американские компании поддерживают войну России – чем важен терминал порта Новороссийска

Если посмотреть на ситуацию шире, на ситуацию с американским демаршем, то речь идет не просто о претензиях, а о необходимости судебного преследования, в частности в американских судах, за финансирование российской агрессии, геноцида, терроризма и убийств украинцев российской армией. Об этом заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью"Фабрике новостей".

Он подчеркнул, что американские компании Exxon Mobil и Chevron платят за транзит нефти, которую они добывают в Казахстане и транспортируют по трубопроводу через территорию России. Таким образом, оплачивая этот транзит, они фактически финансируют российские боевые действия против Украины.

"Для нас очень важно добивать Новороссийск. Потому что в Новороссийской бухте находится Черноморский флот Российской Федерации. Остатки, по крайней мере, Черноморского флота. И для нас важно его добить. На данном этапе, естественно, под удар должны попасть все технологические механизмы, которые там в этом порту находятся", - подчеркнул он.

Свитан также пояснил, что в Новороссийской бухте работают несколько терминалов. В частности, нефтяной терминал Шесхарис преимущественно обслуживает российскую нефть, а также действует терминал Каспийского трубопроводного консорциума, через который транспортируется казахстанская нефть. В то же время, по его словам, российская сторона частично добавляет к казахстанской нефти свою, фактически смешивая ее. Он подчеркнул, что украинские специалисты хорошо понимают, как осуществляется такая прокачка и какие средства за это платят.

Как США могут использовать демарш для принуждения Украины к миру

Украина снова может столкнуться с усилением давления со стороны США относительно необходимости пойти на определенные компромиссы, и Россия, вероятно, пытается способствовать такому развитию событий. Такую позицию высказал эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире телеканала"КИЕВ24".

По его мнению, нынешняя ситуация формируется под влиянием совокупности факторов, в частности возможного снижения уровня американской поддержки Украины. Он также обратил внимание на появление ряда негативных сигналов со стороны США, что может свидетельствовать о росте политического давления на Киев.

"Хочу предоставить и о демарше, и о новых временных рамках, которые очерчивает Трамп во время общения с Зеленским. И мне кажется, это то, что однозначно устраивает Россию", - сказал он.

