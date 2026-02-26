Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

Новак подчеркнул, что почва для переворота в России уже готова.

Главное из заявления:

Россияне не связывают ухудшение жизни с войной против Украины

Смена власти в России возможна только через дворцовый переворот

Сейчас в России сформировались все предпосылки для такого переворота

Россияне жалуются на ухудшение жизни, но они не связывают свои проблемы с войной против Украины. Поэтому смена власти в Москве может произойти не по народной инициативе, а в результате дворцовых переворотов. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, россияне в основном апеллируют к Путину и просят помочь и разобраться с местными чиновниками.

"То есть они (россияне, - ред.) искренне верят, что причиной ухудшения их жизни являются местные чиновники, которые на самом деле политически и экономически в России ничего не решают", - говорит он.

Новак отмечает, что исторический опыт показывает: смена власти в России, как правило, происходит не из-за народных бунтов, а из-за дворцовых переворотов.

"Так было и в имперские, и в советские времена. Например, Сталин пришел к власти только тогда, когда Ленин уже был физически не способен управлять государством; несмотря на все регалии "победителя", Сталина устранили, причем он ушел из жизни при странных обстоятельствах; устранение Берии стало результатом закулисных игр; Хрущева отправили на пенсию узким кругом руководства КПСС", - отметил эксперт.

Кроме того, по его мнению, сейчас в России сформировались все предпосылки для очередного дворцового переворота.

В частности, он добавил, что российская бизнес- и политическая элита первой ощутила на себе разрушительное влияние международных санкций: аресты и блокировка активов, катастрофическое падение доходов от экспорта в энергетике, химической промышленности, металлургии и сельском хозяйстве, ограничения передвижения по миру, запреты на въезд в цивилизованные страны и невозможность пользоваться роскошью, к которой они привыкли.

"Все это давит на верхушку последние четыре года. Эти санкции вводились поэтапно: от первых ограничений в 2014 году до масштабных пакетов после полномасштабного вторжения. Поэтому почва для переворота в России уже готова. Вопрос только в том, какую форму он примет, а также кто именно решится его возглавить и реализовать", - подытожил Новак.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Кто может стать преемником Путина

Российский оппозиционер Игорь Эйдман говорил, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет достаточно опасной для диктатора Владимира Путина.

По его мнению, недовольство Путиным в его собственном окружении будет только нарастать.

"Я не исключаю, что есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты уже есть кандидат в преемники Путина. Это Дмитрий Козак", - отметил он.

Протестные настроения в РФ - что известно

Как сообщал Главред, секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова говорила, что одним из главных факторов потенциальной смены власти в России может стать нестабильность в Санкт-Петербурге.

Курносова также заявляла, что в разных регионах России постоянно вспыхивают локальные протесты: где-то против утилизационного сбора, где-то по другим социальным или экономическим причинам. Поэтому в итоге не исключена реализация сценария "развешивания на фонарях".

В то же время политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что больше верит в конфликты между местными властями и федеральными властями РФ. По его мнению, Путину будет противостоять именно местная власть, а не народ.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

