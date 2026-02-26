Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

Мария Николишин
26 февраля 2026, 11:49
Новак подчеркнул, что почва для переворота в России уже готова.
Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина
Дворцовый переворот в России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

  • Россияне не связывают ухудшение жизни с войной против Украины
  • Смена власти в России возможна только через дворцовый переворот
  • Сейчас в России сформировались все предпосылки для такого переворота

Россияне жалуются на ухудшение жизни, но они не связывают свои проблемы с войной против Украины. Поэтому смена власти в Москве может произойти не по народной инициативе, а в результате дворцовых переворотов. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, россияне в основном апеллируют к Путину и просят помочь и разобраться с местными чиновниками.

видео дня

"То есть они (россияне, - ред.) искренне верят, что причиной ухудшения их жизни являются местные чиновники, которые на самом деле политически и экономически в России ничего не решают", - говорит он.

Новак отмечает, что исторический опыт показывает: смена власти в России, как правило, происходит не из-за народных бунтов, а из-за дворцовых переворотов.

"Так было и в имперские, и в советские времена. Например, Сталин пришел к власти только тогда, когда Ленин уже был физически не способен управлять государством; несмотря на все регалии "победителя", Сталина устранили, причем он ушел из жизни при странных обстоятельствах; устранение Берии стало результатом закулисных игр; Хрущева отправили на пенсию узким кругом руководства КПСС", - отметил эксперт.

Кроме того, по его мнению, сейчас в России сформировались все предпосылки для очередного дворцового переворота.

В частности, он добавил, что российская бизнес- и политическая элита первой ощутила на себе разрушительное влияние международных санкций: аресты и блокировка активов, катастрофическое падение доходов от экспорта в энергетике, химической промышленности, металлургии и сельском хозяйстве, ограничения передвижения по миру, запреты на въезд в цивилизованные страны и невозможность пользоваться роскошью, к которой они привыкли.

"Все это давит на верхушку последние четыре года. Эти санкции вводились поэтапно: от первых ограничений в 2014 году до масштабных пакетов после полномасштабного вторжения. Поэтому почва для переворота в России уже готова. Вопрос только в том, какую форму он примет, а также кто именно решится его возглавить и реализовать", - подытожил Новак.

Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Кто может стать преемником Путина

Российский оппозиционер Игорь Эйдман говорил, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет достаточно опасной для диктатора Владимира Путина.

По его мнению, недовольство Путиным в его собственном окружении будет только нарастать.

"Я не исключаю, что есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты уже есть кандидат в преемники Путина. Это Дмитрий Козак", - отметил он.

Протестные настроения в РФ - что известно

Как сообщал Главред, секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова говорила, что одним из главных факторов потенциальной смены власти в России может стать нестабильность в Санкт-Петербурге.

Курносова также заявляла, что в разных регионах России постоянно вспыхивают локальные протесты: где-то против утилизационного сбора, где-то по другим социальным или экономическим причинам. Поэтому в итоге не исключена реализация сценария "развешивания на фонарях".

В то же время политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что больше верит в конфликты между местными властями и федеральными властями РФ. По его мнению, Путину будет противостоять именно местная власть, а не народ.

Читайте также:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Андрей Новак Владимир Путин дворцовый переворот
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

12:40Энергетика
Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

12:11Синоптик
Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

11:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Последние новости

12:40

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

12:38

Почему свитшоты имеют треугольник под воротником: настоящая причина удивит

12:36

Гераскевич высмеял депутатов в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя УкраиныВидео

12:30

Незабываемый обед: рецепт изумительного супа с секретомВидео

12:28

РФ грозит эффект домино: эксперт назвал признаки возможного распада России

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
12:14

Лайфхак для дачников: как сделать землю идеальной для рассады

12:11

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

11:55

Вместо отсрочки - повестка: адвокат предупредила об одной ошибке в ЦПАУ

11:53

В 57 лет умер звезда фильма "Бригада" и "Интерны"

Реклама
11:49

Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

11:41

Могилевская поразила новыми результатами похудения - как она выглядит сейчасВидео

11:37

Пионы живут 50 лет, но не всегда цветут: как добиться роскошных бутоновВидео

11:30

ДНК-тест разрушил семью: мужчина не был готов к правде, которую узнал

11:10

Ракеты Циркон, Искандер, Х-101 и дроны: в ВС рассказали об особенности атаки РФ

10:54

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарования, Собакам - обида

10:44

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

10:37

Гороскоп на завтра 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

10:34

Путинистка Яковлева жестко расплатилась за поддержку войны: "Это для меня боль"

10:21

LELEKA призналась, что имеет психическое расстройство: "Планировала свою смерть"

10:21

Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

Реклама
10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

10:20

Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

10:17

Начался первый ретроградный Меркурий 2026: как он повлияет на знаков зодиака

10:11

"Десятки раненых людей": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по УкраинеВидео

09:58

Военные объекты теперь легкая мишень: партизаны провели громкую диверсию в Крыму

09:48

Трамп разочарован: в США назвали единственный путь окончания войны в Украине

09:26

После призыва к отстранению: шансы Украины на победу в Евровидении-2026 по версии букмекеров

09:20

РФ била по Украине всю ночь, ракеты Х-22 не полетели: что известно об атаке и новой угрозе

09:18

Рожденные в эти месяцы не боятся пенсии: их ждёт богатая и счастливая жизнь

09:17

"Помогал выживать всем": внезапно умер народный артист Украины

08:54

"Американцы ждали несколько месяцев": Портников - о демарше СШАмнение

08:52

Введение миротворцев в Украину зависит от прихоти Путина — The Telegraph

08:50

Отключение света в Украине — графики на 26 февраля (обновляется)

08:49

РФ атаковала Полтавщину: без света тысячи людей, есть разрушения, вспыхнули пожарыФото

08:18

У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

08:08

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Почему опадают листья у цветов - 7 скрытых причин, о которых не подозреваютВидео

07:23

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненыеФото

06:40

Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским

06:10

Ежегодное послание Трампа: внешняя политика отходит на второй планмнение

Реклама
05:57

Мороз окончательно не отступает из Полтавщины: когда температура поднимется выше 0°C

05:30

Окутает неземная удача: каким знакам зодиака суждено встать на путь счастья

05:00

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

04:41

В СССР "никто не мерз": как спасались от холода советские граждане

04:17

Громкие взрывы, ракеты и "шахеды": Киев под массированной комбинированной атакой

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:35

Громкие взрывы в крупных городах: Украина под комбинированной атакой РФ

03:25

Главные "кошатники" по гороскопу: четыре знака, которые жить не могут без мурлык

03:03

Могут ли мобилизовать без "розыска" - адвокат предупредила о новой тенденции

02:34

РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять