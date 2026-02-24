"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

Министр вооруженных сил Великобритании заявил, что общие потери России - убитыми и ранеными - уже достигли 1,25 млн.

Потери РФ три месяца подряд превышают мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: ГУР Минобороны Украины, Генштаб ВСУ/Facebook

РФ три месяца подряд теряет больше людей, чем мобилизует

Потери врага достигли 1,25 миллиона

Дроны определяют новую эру войны

Российская армия впервые за весь период полномасштабной войны против Украины оказалась в ситуации, когда в течение трех месяцев подряд ее потери превышают темпы пополнения личного состава. Об этом сообщили западные чиновники в четвертую годовщину вторжения, пишет The Times.

По оценкам военной разведки, Россия ежемесячно отправляет на восточный фронт примерно 30–35 тысяч мобилизованных. Однако последние три месяца потери стабильно превышают эти цифры. Один из высокопоставленных чиновников, комментируя ситуацию, назвал ее "критической" для Кремля и подчеркнул, что такой дисбаланс может заставить российские власти расширить принудительную мобилизацию.

Он подчеркнул, что это влияет не только на тактические возможности российских войск, но и создает внутриполитические риски: по его словам, более масштабная мобилизация может иметь "огромные политические последствия" для режима.

Объясняя масштабы проблемы, чиновник добавил:

"Это не первый случай, когда уровень потерь превышает набор, но это первый случай, когда это продолжается в течение трех месяцев".

Объемы потерь РФ и доминирование дронов

Министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс заявил, что общие потери России — убитыми и ранеными — уже достигли 1,25 миллиона. По его словам, это больше, чем США потеряли за всю Вторую мировую войну. Он подчеркнул, что современное поле боя радикально изменилось: около 87% российских потерь вызваны ударами беспилотников.

Карнс также отметил, что за четыре года войны Украина уничтожила более 4 тысяч российских танков и около 10 тысяч единиц бронетехники. Черноморский флот РФ, по его словам, фактически потерял боеспособность из-за ударов морских дронов и ракет.

Для сравнения, по оценкам, украинские потери составляют около 600 тысяч военных с начала вторжения.

Залужный: мир вступает в новую эру войны

Во время выступления в Chatham House посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что удары по энергетической инфраструктуре стали "основным инструментом российской войны", оставляя миллионы украинцев без света и тепла.

Он предупредил, что будущие конфликты будут определяться "роями автономных дронов", а линия фронта превращается в "зону роботизированного поражения глубиной 25 км". По его словам, традиционные дорогие системы вооружений постепенно теряют эффективность, а ядерное оружие больше не является абсолютным сдерживающим фактором.

Каковы перспективы урегулирования войны для Украины - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игоря Рейтеровича, вряд ли стоит ожидать изменения позиции США относительно сценария завершения войны в Украине.

Дело в том, что в структуре управления НАТО в Европе американцы сохранили ключевой контроль, касающийся сил стратегического сдерживания, то есть ядерного оружия. Поэтому можно говорить о том, что США переходят к политике перекладывания ответственности на Европу за перспективы урегулирования войны в Украине.

Война в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что к концу 2026 года из-за ряда проблем страна-агрессор Россия может потерять способность вести активные боевые действия в Украине.

Ранее СМИ писали, что полномасштабная война в Украине перешла в фазу изнурительного противостояния, в котором ни одна из сторон не способна достичь переломного успеха.

Накануне сообщалось, что для Кремля территориальные претензии важны, но стратегическая цель войны шире: Москва стремится создать Украину, полностью подконтрольную своим интересам, и исключить любой "антироссийский" курс.

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. С момента основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на более молодую аудиторию, пишет Википедия.

