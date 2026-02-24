Зеленский жестко ответил на идею уступок по Донбассу

Президент Украины назвал ожидания США недальновидными.

Выход из Донбасса не завершит войну, уверен Зеленский

Главные тезисы Зеленского:

Выход Украины из Донбасса не гарантирует завершения войны

Заявления Путина о "паузе для Украины" являются демагогией

Давление Трампа на Киев сильнее, чем на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский считает "недальновидной" веру Соединенных Штатов в то, что российский диктатор Владимир Путин прекратит войну, если Украина согласится отдать еще не оккупированные РФ территории Донбасса.

По его словам, в настоящее время давление президента США Дональда Трампа на Украину в отношении территориальных уступок значительно сильнее, чем давление на Россию.

"Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш выход из Донбасса – и тогда война закончится. Россия есть Россия, и вы знаете, что им нельзя доверять", - сказал Зеленский в интервью Financial Times.

Глава государства раскритиковал идею временного прекращения огня. По его словам, любое прекращение боевых действий без надежных западных гарантий безопасности Россия использует для того, чтобы восстановить свои силы для нового наступления.

Зеленский отверг обвинения Путина о том, что пауза якобы нужна Украине для перегруппировки, назвав это "демагогией и ложью".

"Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны", – подчеркнул президент.

Президент призвал США бить по "кошельку" Кремля, а не принуждать Украину к капитуляции.

"Россиянам дорого обходится остановка их теневого флота, их компаний и возможностей торговать и экспортировать энергоресурсы, а также перекрытие схем обхода санкций", – заявил Зеленский.

Зеленский также добавил, что полагается прежде всего на украинскую армию и собственное производство оружия.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, разделил бы общество. Кроме того, по его мнению, этот шаг не остановил бы российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский также заявил, что Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по нескольким причинам. Первая - это нехватка людей, вторая - нехватка оружия.

Командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что Украина может воевать еще несколько лет, а победой должно было бы стать возвращение всех оккупированных территорий.

Завершение активных боевых действий в 2026 году на приемлемых для Украины условиях маловероятно. Справедливое завершение войны возможно не ранее, чем через два года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Таких предпосылок нет. Завершение боевых действий на условиях России может произойти хоть завтра. Если мы подписываем капитуляцию, складываем лапки вверх, то все. Но – российская экспансия пойдет вплоть до Львова. В таком случае войска РФ инфильтрируются на всю глубину территории нашей страны", – пояснил эксперт.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

